Prefeitura de Rio Negro não terá expediente nesta quarta-feira (01)

Nesta quarta-feira, feriado do Dia do Trabalho, não haverá expediente na Prefeitura de Rio Negro e nos demais órgãos públicos municipais, conforme cita o Decreto nº 7/2024. O atendimento retorna na quinta-feira.

PARQUE ECOTURÍSTICO

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa funcionará durante o feriado das 9h às 17h. Os espaços culturais (capela, presépio e oratórias) estarão abertos no período da tarde. Lembrando que o museu está fechado temporariamente para reparos e melhorias.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O parque ecoturístico fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

RIO NEGRO EM FESTA

Rio Negro estará em festa neste feriado. Durante a quarta-feira será realizada a tradicional Festa do Trabalhador e Feira da Lua Especial de Aniversário, comemorando 20 anos. A programação é gratuita e acontece das 10h às 21h na Praça João Pessoa. Participe com a sua família e amigos!

Logo pela manhã o evento inicia com a presença da Feira da Lua, Feira da Agricultura Familiar, Feira de Artesanato e Feira da Mulher Empreendedora. Para as crianças haverá atividades recreativas desenvolvidas pela equipe do Sesc e Camarim de Pintura com a equipe do Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho.

Comemorando os 20 anos da Feira da Lua em Rio Negro, às 16h acontece o corte do bolo, que será distribuído gratuitamente para a comunidade.

A programação musical fica por conta da banda Amigos da Querência (16h30) e da dupla Krüger & Rony (19h).

Neste dia também acontece o Pedal do Trabalhador, com participação gratuita. Será um trajeto leve, de aproximadamente 5 km para toda a família. A concentração inicia às 13h30 com largada prevista para 14h.