Corpo de Bombeiros Militar de SC adquire “socorrista automático” em parceria com a Casa Civil

A descentralização de recursos da Casa Civil do Estado de Santa Catarina para o Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros Militar possibilitou a compra de um moderno equipamento de reanimação de vítimas de parada cardiorrespiratória. O Compressor Torácico Automático LUCAS-3 é o segundo adquirido pelo Estado e será mantido na Aeronave Arcanjo-01 para melhorar os atendimentos em Florianópolis e região.

Segundo o BOA, o primeiro equipamento está sendo usado pela Aeronave Arcanjo-03, que fica no 2ª CBM em Blumenau, e mostrou-ser uma excelente ferramenta na realização das reanimações, mantendo uma elevada qualidade de compressão e aumentando o sucesso na recuperação das vítimas. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina é uma das poucas corporações brasileiras a possuir o equipamento.

O Sistema de Compressão Torácica Lucas 3 funciona como um “socorrista adicional automático”, permitindo que os demais profissionais se concentrem em outras atividades essenciais para salvar a vida do paciente.

Desenvolvido e fabricado pela Jolife AB em Lund, da Suécia, o dispositivo não requer ajustes manuais e calcula automaticamente a forma, tamanho e resistência do peito da vítima.

“Com esse compressor é possível fazer a reanimação cardiopulmonar com a aeronave em voo. Antes precisávamos posar para conseguir realizar esse procedimento”, afirmou o coordenador de transporte aéreo da Casa Militar, tenente-coronel BM George de Vargas Ferreira.

Com o repasse de cerca de R$ 500 mil da Casa Civil, o Corpo de Bombeiros também adquiriu outros equipamentos para salvamento, como incubadora para transporte de recém-nascidos e lactentes, kits aeromédicos e maca bolha para pacientes com Covid-19. A maca bolha serve como uma cápsula que cria uma barreira de isolamento respiratório e de contato contra o contágio do vírus, aumentando a segurança dos tripulantes e profissionais de saúde e minimizando a contaminação da aeronave.