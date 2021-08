Correios moderniza plataforma de rastreamento de encomendas

O sistema de rastreamento de encomendas dos Correios foi modernizado, evoluindo para uma nova plataforma com visual mais interativo e intuitivo, bem similar ao app Correios. O novo ambiente visa promover uma melhor experiência aos usuários, tornando possível visualizar a previsão de entrega dos objetos, além de identificar o tipo postal escolhido pelo remetente para o envio.

Em ambiente logado, o cliente poderá rastrear os objetos vinculados ao seu CPF/CNPJ e visualizá-los separadamente, pelos status de “Em trânsito” ou “Entregues”. As remessas que requeiram alguma ação por parte do usuário, como por exemplo pagamento de tributos ou Despacho Postal, serão destacadas em amarelo para facilitar sua identificação.

Os termos referentes à movimentação dos objetos no sistema foram revisados, objetivando adequação da linguagem aos usuários, com termos que melhor expliquem o status, bem como detalhamento para deixar claro qual o resultado do evento e qual ação a ser realizada pelo destinatário e/ou remetente, caso haja.

Dentro em breve, as telas de interação com os objetos – pagamentos de impostos, tributos, etc – serão agrupadas em um único local, permitindo que todas as ações sejam realizadas no mesmo ambiente de forma prática, rápida e segura.

Considerando que a maioria dos usuários rastreiam quantidades inferiores a 10 objetos, o novo sistema de rastreamento dos Correios permitirá a visualização simultânea de até 20 objetos – os clientes que desejam rastrear quantidades maiores devem interagir via webservice.

A nova plataforma de rastreamento está disponível no site dos Correios, no endereço https://rastreamento.correios.com.br/app/index.php.

Aplicativo – A partir de agora, no app Correios, os clientes podem atribuir uma descrição aos objetos rastreados e compartilhar o status por e-mail ou Whatsapp, além de poder visualizar a data prevista de entrega, verificar o tipo de serviço contratado e gerar o QR Code para retirada de objeto em Locker. No aplicativo, as remessas estarão listadas por objetos “Em trânsito” ou “Entregues”.