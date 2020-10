Covid-19: Decreto de calamidade pública é prorrogado em SC

O governo prorrogou o estado de calamidade pública por conta do coronavírus em Santa Catarina. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira (14) e prevê que a condição se estenda até 31 de dezembro de 2020. O texto é assinado pelo governador Carlos Moisés (PSL).

Desde 17 de abril, o decreto 562/2020 estabelecia a situação de calamidade no território catarinense. Em entrevista ao Bom dia Santa Catarina (BDSC), o secretário de Estado de Saúde, André Motta Ribeiro, disse que o texto “legitima a manutenção das estruturas” já criadas para combater o vírus.

Com isso, todos os leitos para a internação de pacientes com Covid-19 e o atendimento reforçado na atenção primária devem continuar ativos até dezembro. Os leitos habilitados pelo governo federal também permanecem no Estado.

Desde a primeira edição do decreto, o Executivo catarinense faz diferentes atualizações também no mapa de risco e modifica as regras sanitárias que possibilitam o afrouxamento do isolamento social.

Mapa de risco

Santa Catarina permanece com 12 regiões em risco grave para Covid-19 e quatro em alto risco. Em relação à última atualização, a região da Serra catarinense subiu um nível de alerta e agora está em situação grave. Já o Alto Vale do Itajaí melhorou a situação de transmissão do coronavírus e saiu da classificação grave. As cidades que compõem a área estão marcadas em alto risco.

As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e levam em conta dados de transmissibilidade do vírus, leitos vagos, aumento de casos ativos.

Estão em risco grave as regiões de saúde (confira abaixo quais municípios pertencem a cada região):

Alto Uruguai Catarinense

Serra catarinense

Alto Vale do Rio do Peixe

Carbonífera

Extremo Oeste

Extremo Sul Catarinense

Foz do Rio Itajaí

Grande Florianópolis

Laguna

Meio Oeste

Nordeste

Planalto Norte

Risco alto:

Alto Vale do Itajaí

Médio Vale do Itajaí

Xanxerê

Oeste

Números da Covid-19 em SC

Santa Catarina chegou a 229.910 casos confirmados de coronavírus, com 2.940 mortes. Os números foram divulgados na noite de quarta-feira (14) pelo governo.

Nas últimas 24 horas foram acrescentados 1.507 novos pacientes e 13 mortos. A taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública é de 57,70%. Até agora, 230 cidades registram pelo menos uma morte pela doença.

Fonte: G1 SC