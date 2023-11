Descendentes de imigrantes pioneiros no Planalto Norte realizam encontro em Itaiópolis

No último sábado (28) foi realizado no Alto Paraguaçu em Itaiópolis o 3º Encontro da Família Woehl, dos descendentes de Gregorio Woehl e Mathilde Schwedler Woehl, imigrantes alemães de Gablonz, da extinta Boêmia, território que fazia parte do Império Austro-húngaro.

O jovem casal Gregorio Woehl e Mathilde com suas três crianças chegaram a São Bento do Sul em 1876, onde tiveram mais seis filhos. Gregório Woehl montou uma marcenaria em São Bento. Quando cresceram os filhos se estabeleceram na localidade do Avencal, em Mafra SC, que na época pertencia à Rio Negro PR, onde casaram e constituíram suas famílias. Neste encontro foram reunidos parentes que vieram até dos Estados Unidos e da Holanda.

A maioria é de Mafra e Itaiópolis. Dentre os presentes, estava Edith Eliza Heyse Bessa com seus 99 anos, muito lúcida e contando muitas histórias da família que ela vivenciou. Edith, que reside em Florianópolis, é neta de Gregorio Woehl, o filho mais velho do casal Gregorio & Mathilde, com mesmo nome do pai, que tinha 8 anos quando a família chegou à São Bento.

No evento, destacaram-se também pela longevidade as bisnetas e bisneto de Gregório & Mathilde: Judith Bauer dos Reis 92 anos, residente em Curitiba; Eraldo Ferreira 92 anos e Zaira Ferreira Wagner 89 anos, residentes em Mafra SC; Olinda Bauer Cieslinski 87 anos, residente em Itaiópolis SC.

Colaboração de Germano Woehl Jr.