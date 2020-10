Disque-Eleitor é ampliado para as Eleições 2020

O Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza serviços de atendimento ao eleitor no site, no aplicativo e-Título e via Tira-Dúvidas do Whatsapp, mas os cidadãos que não possuem acesso à internet podem entrar em contato com o Disque-Eleitor, por meio do 0800-647-3888.

O intuito é atender os eleitores que precisam, entre outras informações, consultar o número do título, o local de votação, a sua situação eleitoral ou tirar dúvidas sobre como justificar o voto.

O serviço funciona de segunda à sexta-feira, das 13 às 19 horas. Em 28 de outubro – dia do servidor público -, haverá atendimento normal. Já no dia 2 de novembro (feriado de Finados), o Disque-Eleitor não funcionará.

No período de 3 a 15 de novembro, O TRE-SC ampliará a capacidade de atendimento. Ao todo, serão 40 postos de atendimento telefônico aos eleitores catarinenses.

Nesse período, o horário continuará sendo das 13h às 19h, inclusive aos sábados e domingos. No dia das Eleições, 15 de novembro, será das 6h às 18h.

No dia 29 de novembro (domingo), caso ocorra segundo turno nas cidades de Florianópolis, Joinville e Blumenau, o serviço também será ampliado, das 6h às 18h, com atendimento somente para os eleitores dos municípios onde houver votação.

Por Assessoria de Comunicação Social do TRE-SC