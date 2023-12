Emprego dos Sonhos ou Golpe? 11 Alertas Vermelhos ao Buscar Vagas de Trabalho

Verifique 10 sinais que te ajudam a reconhecer falsas vagas de emprego e como evitar golpes ao procurar por uma oportunidade de trabalho.

Procurar por emprego é bastante desafiador. Com a internet, a disponibilidade de vagas se amplia bastante e a missão de procurar por um novo emprego fica mais fácil com várias plataformas, portais e fóruns especializados em vagas de emprego.

Mas, tome cuidado: nem tudo é o que parece, inclusive quando você procura por uma vaga de trabalho. Aqui, vamos mostrar como identificar vagas falsas e golpes.

Vagas que pedem por pagamentos

O principal objetivo de procurar por um emprego é conseguir uma fonte de renda. E não faz nenhum sentido ter que pagar para trabalhar. Evite qualquer vaga que peça pagamentos antecipados para ‘’garantir’’ a vaga.

As justificativas podem ser muitas: pagamento por treinamento, pagamento por custos de equipamento, para garantir a reserva da vaga, para realizar algum curso com a promessa de efetivação. Enfim, independente da desculpa, jamais realize qualquer tipo de pagamento em um processo seletivo.

Treinamentos, equipamentos e demais custos são ônus da empresa e não faz nenhum sentido pagar para garantir a efetivação em uma vaga.

Solicitação de informações bancárias

Se te pedirem para enviar detalhes da sua conta bancária, informações de cartão de crédito ou qualquer coisa do tipo como parte de um processo seletivo, ignore a proposta imediatamente.

Ofertas de trabalho legítimas não adotam este tipo de processo. Suas informações bancárias só vão ser solicitadas após a contratação para sua efetivação junto a um setor de Recursos Humanos, não em uma conversa informal antes de qualquer efetivação.

Todas as conversas são feitas em aplicativos ou e-mail

Apesar de aplicativos como o WhatsApp e Telegram serem bastante usados em processos seletivos atualmente, desconfie de qualquer vaga onde toda a comunicação seja feita apenas por aplicativos, redes sociais ou e-mails.

Vagas legítimas vão incluir algum tipo de entrevista por vídeo chamada, ligação telefônica e, claro, alguma etapa presencial se o trabalho envolver esta modalidade.

Falta de credibilidade online

Desconfie de qualquer vaga de emprego oferecida por empresas que não tenham boa reputação online. Faça uma boa pesquisa não só no Google, mas também em plataformas como LinkedIn e Glassdoor. Na maioria dos casos, uma simples busca ajuda a identificar golpes.

Salários e benefícios altos demais

É claro que há vagas que oferecem salários acima da média e excelentes incentivos de carreira. Mas é importante não de deslumbrar por estes detalhes e fazer uma boa pesquisa antes de tomar qualquer decisão.

Muitas vezes, os golpistas criam vagas atrativas demais para chamar a atenção das vítimas e aplicar golpes. Se uma proposta for boa demais para ser verdade, provavelmente ela é falsa mesmo.

Ausência de um local físico

Mesmo para vagas de trabalho remoto, é fundamental que uma empresa tenha uma sede física. Desconfie de vagas oferecidas por empresas que não apresentam nenhum tipo de estrutura física, sede, escritório ou unidade.

Mensagens cheias de erros

Comunicações de trabalho envolvem um nível mais formal, o que inclui o estilo de escrita. Desconfie de vagas com muitos erros ortográficos, gramaticais, de concordância e de digitação ou com um nível excessivamente informal.

Se a empresa adota uma postura mais informal e descolada, ainda assim você vai conseguir perceber um nível de profissionalismo nas comunicações.

Falta de entrevista

A entrevista é um dos passos mais importantes de um processo seletivo (provavelmente, é o mais importante).

Se você viu uma vaga e entraram em contato, mas nunca há um agendamento de uma entrevista (seja por vídeo chamada ou presencialmente), este é um alerta vermelho de que a vaga pode ser falsa ou pior, um golpe.

Respostas vagas demais

Se a comunicação for muito vaga, com ausência de informações claras, respostas estranhas ou uma indisposição em fornecer dados essenciais sobre a posição de trabalho, então você precisa ficar com o pé atrás ao lidar com este tipo de anúncio.

Anúncios em locais estranhos

Tome muito cuidado com anúncios de vagas de emprego em locais que geralmente não são usados ara este tipo de conteúdo. Publicidade em sites de apostas, pop ups que aparecem na sua tela ou qualquer site de conteúdo duvidoso não devem ser levadas a sério.

Como a filtragem nestes locais é praticamente inexistente, fica fácil divulgar qualquer coisa. E, ao clicar nestes links, você pode ter seus dados roubados, instalar malware no seu dispositivo ou, pior, entrar em contato diretamente com golpistas. Busque oportunidades de trabalho em plataformas especializadas e confiáveis.

Cuidado com websites suspeitos

Preste bastante atenção em websites maliciosos. Antes de clicar em qualquer link que você receber por e-mail, redes sociais, SMS ou aplicativos de mensagens instantâneas, tenha certeza da procedência do conteúdo e da confiabilidade do material.

Muitas vagas de emprego não passam de anúncios falsos com links e conteúdo malicioso para te redirecionar para websites infectados com malware e que são usados também em golpes de phishing, tudo com o objetivo de roubar seus dados.

Uma dica importante é usar uma VPN para evitar estes websites fraudulentos. Para que serve uma VPN? Uma boa VPN ajuda a bloquear links maliciosos e malware, o que torna sua navegação mais segura e evita transtornos enquanto você busca por uma vaga de trabalho.