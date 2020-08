Entenda a diferença de neve, chuva congelante, chuva congelada e geada

Uma massa de ar polar que está sobre a região sul do país provoca quedas de temperaturas no Paraná. Os meteorologistas preveem neve nas serras catarinenses e gaúcha, mas com o avanço do sistema em direção ao Paraná, há uma possibilidade pequena de neve também ocorrer no estado.

O fenômeno com maior possibilidade de ser registrado por moradores do centro-sul do Paraná e também em algumas áreas de Curitiba é a chuva congelada, segundo previsão do Instituto de Meteorologia Simepar.

Neve, chuva congelada, chuva congelante ou geada, qual a diferença entre estes fenômenos formado no inverno? Qual é a probabilidade deles ocorrerem no estado?

NEVE

Quando os flocos de gelo chegam ao chão sem derreter. Há possibilidade de nevar no sul do estado, em cidades como General Carneiro, Palmas, no distrito de Horizonte e Clevelândia. Nessa região as temperaturas devem ser negativas.

CHUVA CONGELADA

Quando os pingos de água congelam ao deixar a nuvem, mas ao tocarem o chão derretem. A diferença da chuva congelada para o granizo se dá pelo local de formação das pedras de gelo.

Enquanto na chuva de granizo os pingos congelam ainda dentro da nuvem, por isso é possível registrar esse tipo de fenômeno climático até mesmo no verão, na chuva congelada, os pingos congelam depois porque a temperatura da atmosfera está muito baixa.

O Instituto de Meteorologia Simepar prevê que esse fenômeno climático tem grandes chances de ocorrer no Paraná.

CHUVA CONGELANTE

Os flocos de neve derretem, mas congelam em contato com o sol e frio. Para a formação desse fenômeno é necessário frio extremo, com temperaturas perto ou abaixo de 0°C, e alta umidade.

GEADA

O fenômeno se forma em locais mais baixos, na relva, e quando há tempo seco.

Próximos dias

A meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar, explica que a massa de ar frio que avanço sobre o Paraná está dentro da normalidade prevista para a estação.

