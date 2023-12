Estudos de caráter científico: relevância e maneiras de pesquisa

Os artigos científicos são considerados como o fundamento sobre como se pode construir os avanços sociais em cada uma das suas dimensões. Por sua vez, esses estudos podem fornecer as mais diversas evidências que tem como base cada uma das tomadas de decisão, através da solução de problemas e a partir do desenvolvimento de inovações. Além do mais, cada avanço na área da medicina, na esfera tecnológica e, entre muitas outras esferas podem ser impulsionadas por meio de estudos de caráter científico que são muito bem conduzidos. Além de tudo isso, a produção de artigos acadêmicos pode contribuir para a ampliação do entendimento dos seres humanos ao permitir um viés mais preciso e completo do mundo que nos cerca.

Ainda assim, os artigos de caráter científico podem desempenhar um papel essencial para o processo de expansão dos conhecimentos dos seres humanos. Uma vez que eles podem ser considerados como a espinha dorsal de pesquisas e, podem possibilitar que cada indivíduo explore, analise e compreenda os mais variados fenômenos. É imprescindível destacar que a produção científica é um marco na carreira das mais variadas instituições de estudos superiores.

No entanto, a realização de um estudo científico consiste no tema e na motivação para o progresso humano. Visto que essas análises podem fornecer evidências consolidadas para embasar as mais diversas decisões, por meio do aprimoramento de práticas e do direcionamento do progresso da sociedade em suas mais diversas esferas. Além disso, é por meio das mais variadas abordagens que podem ocorrer através de experimentos controlados e revisões bibliográficas que cada pesquisador poderá contribuir para a expansão de conhecimentos mais qualificados e que podem abordar questões mais complexas ao explorar os mais diferentes universos de pesquisa e de questionamentos acadêmicos e científicos..

Tipos de estudos científicos

Mesmo assim, através da elaboração de uma pesquisa científica, os estudantes podem embasar os seus estudos científicos além de também poderem ser classificados nos mais variados tipos com fundamento em cada uma das abordagens da pesquisa que foram utilizadas. A seguir estão alguns dos principais formatos de estudos científicos e que estão de acordo com as mais diversas abordagens:

Dentro do âmbito dos estudos experimentais existem:

Experimentos Controlados: É neste formato de estudo em que os pesquisadores podem manipular cada uma das variáveis independentes com o objetivo de observar o efeito em cada uma dessas variáveis dependentes em condições controladas.

Estes formatos de experimentos podem ser muito usados em muitas áreas do conhecimento como, por exemplo, esferas da psicologia, da biologia e da medicina. E, tem como principal objetivo o estabelecimento das relações de causas.

Dentro do âmbito dos estudos observacionais existem:

Estudos de Coorte: Os participantes, de forma geral, podem ser divididos em grupos com base em exposições ou características específicas e, no momento em que eles são observados ao longo do tempo para analisar a relação entre essas exposições e os desfechos. Este tipo de estudo observacional pode ser útil para a elaboração de estudos de fatores de risco.

Estudos de Caso-Controle: É neste tipo de estudo que os pesquisadores podem comparar cada um dos indivíduos que tenham envolvimento no estudo e que possuem alguma doença com um grupo controle sem a doença, por meio da análise de exposições passadas e, em especial, através da identificação de eventuais tipos de associação.