Fiscalização de pescados e ovos de Páscoa é intensifica pelo Imetro-SC

Com a chegada da Semana Santa, o Imetro intensificou a fiscalização de pescados e chocolates, produtos mais populares no período. Na análise de pescados, as equipes do Instituto de Metrologia de Santa Catarina coletaram 130 amostras. Foram analisadas 10 marcas, 3 tiveram exames reprovados, com peso abaixo da quantidade indicada. Enquanto nos chocolates, bombons e outros doces, foram analisadas 520 amostras, de aproximadamente 20 marcas, sem índice de reprovação.

“A fiscalização do pescado embalado no comércio varejista é de competência do Inmetro e seus órgãos delegados, como o Imetro-SC. Na ação, realizada no Laboratório de Pré-Medidos na sede de São José, é verificado se as embalagens trazem informações como nome do produto, peso líquido, razão social e endereço do produtor, identificação de lote, data de fabricação e prazo de validade”, explica Rudinei Floriano, presidente da autarquia estadual.

Dicas para compras na Semana Santa

Quantidade deve estar clara: produtos pré-embalados como ovos de Páscoa, bombons, chocolates e colombas devem indicar em seu rótulo ou embalagem, o valor numérico correspondente à quantidade do produto (peso líquido), desconsiderando o peso da embalagem. Esta indicação deve se referir somente ao peso do produto, desconsiderando o valor da embalagem (tara) e de eventuais brindes.

De olho no peso do peixe congelado: ao adquirir pescado congelado pré-embalado, considere também que o peso líquido indicado deve corresponder ao peso do produto sem a fina camada externa de gelo que pode ser aplicada para a proteção (camada de glaciamento). Essa fina camada de gelo é permitida, devendo ser corretamente descontada na indicação do peso líquido.

Não se guie pelo tamanho: a numeração dos ovos de chocolate serve apenas como referência para o fabricante. Um produto com número maior não necessariamente pesa mais. Cada marca adota uma escala de tamanho diferente. Considere o peso líquido indicado na embalagem, pois essa informação é obrigatória.

Ovos de Páscoa com brinquedos: você irá presentear alguma criança com ovo de Páscoa que venha com brinquedo? Fique atento, na embalagem deve estar estampada a seguinte frase: "ATENÇÃO: Contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade". O brinde deve, ainda, apresentar o selo do Inmetro.

Irregularidades? Fale com a Ouvidoria: caso desconfie de irregularidades quanto a produtos pré-embalados (falta de indicação clara do peso líquido no rótulo/embalagem ou problemas na quantidade indicada) ou quanto à segurança dos brinquedos que vêm como brindes nos ovos de chocolate, entre em contato com o Imetro-SC no e-mail ouvidoria@imetro.sc.gov.br, ou pelo telefone 0800 643-5200.