Fundação ArcelorMittal abre edital para projetos culturais no valor de R$ 6 milhões

Desde o dia 12 de agosto, projetos culturais de todo o país, incluindo Santa Catarina, poderão participar do primeiro edital nacional da Fundação ArcelorMittal. Serão selecionadas iniciativas envolvendo teatro, circo, música, musicais e dança, além de projetos com linguagens inovadoras, para compor a programação de 2022 do programa Diversão em Cena ArcelorMittal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O aporte total será de R$ 6 milhões e as inscrições podem ser feitas, gratuitamente, até 9 de setembro, no site www.famb.org.br. Os resultados da seleção serão divulgados até 20 de outubro no próprio site.

Para o Gerente Geral da ArcelorMittal Vega, Sandro Sambaqui, o edital é uma oportunidade de fomentar iniciativas culturais de Santa Catarina e contribuir para que o programa alcance novos públicos. “O Diversão em Cena já é um projeto consolidado nacionalmente como o maior formador de público para o teatro infantil. Ao aumentar sua abrangência para o Estado catarinense, tem a possibilidade de dar visibilidade a talentos da nossa região, contribuindo para a formação cultural e cidadã da nossa comunidade”, reforça. Desde que foi criado, o programa já apresentou mais de 1,3 mil espetáculos teatrais, tendo sido prestigiado por mais de 600 mil espectadores em diferentes estados brasileiros.Em 2020 e 2021, devido à pandemia, ele foi realizado em formato digital, mas em 2022 ele retorna presencialmente. Com o lançamento do edital, o programa terá seus recursos ampliados e mudará a avaliação das iniciativas, que, no lugar de uma curadoria interna, serão selecionadas por uma comissão externa com profissionais que são referência nas áreas definidas. Os recursos serão divididos em duas categorias: Circulação de espetáculos já montados, com limite de R$ 500 mil por projeto selecionado, e Circulação de espetáculos inéditos, com limite de R$ 800 mil por projeto. Poderão se inscrever pessoas jurídicas de todo o país que tenham projetos aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os recursos dos patrocínios aos projetos selecionados no edital serão efetivados ainda em 2021 e os projetos deverão ser realizados no período de 24 meses a partir da assinatura do contrato.

Fundação ArcelorMittal:

Criada em 1988, a Fundação ArcelorMittal desenvolve projetos sociais nos municípios onde as empresas do Grupo ArcelorMittal estão presentes, beneficiando cerca de 400 mil pessoas por ano. Alinhada com o propósito da empresa de criar um mundo melhor, a instituição investe na formação de crianças e adolescentes protagonistas do próprio futuro. Atenta às necessidades locais, a Fundação promove projetos nas áreas de educação, cultura, promoção social, esporte e saúde. Os investimentos são feitos por meio de recursos da ArcelorMittal ou incentivo fiscal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Diversão em Cena ArcelorMittal

O Diversão em Cena ArcelorMittal completa 11 anos em 2021 e é viabilizado por meio das Leis de Incentivo à Cultura Federal e Estadual. O programa oferece uma seleção de produções teatrais de qualidade que são disponibilizadas de maneira gratuita ou a preços populares em teatros, escolas e praças públicas. Em 2020, em função da pandemia da Covid-19, a programação foi ofertada pelas plataformas virtuais do programa, no Facebook e Youtube, atingindo 200 mil pessoas.