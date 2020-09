Governo de SC lança programa sobre finanças pessoais na rede estadual de ensino

A metodologia “Meu Dinheiro, Meu Negócio” está acessível a todos os alunos da rede estadual de ensino que desejam aprender sobre finanças pessoais – incluindo planejamento, orçamento, poupança, investimentos e empréstimos. Parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (SED), a Junior Achievement e o Sebrae/SC – totalmente on-line – o programa é destinado a estudantes entre 14 e 25 anos e abrange os 300 mil alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, em 1.043 unidades de ensino de Santa Catarina.

Os resultados já contabilizam exemplos de sucesso, como o de Amanda Ancilaggo, estudante do 3º ano da Escola de Educação Básica Sólon Ramos, em Curitibanos. “Me incentivou a poupar e a não gastar em coisas desnecessárias. O aprendizado me alertou sobre a importância de investir no meu futuro”, comentou na reunião virtual. Para o Evandro Badin, diretor-executivo da Junior Achievement, instituição que implementa o programa junto a escolas públicas e particulares de Santa Catarina, é uma forma de fazer a diferença a jovens de todo o Estado. “São apenas cinco horas/aula, porém com alto impacto. Inclui textos, reflexões, exercícios e ‘lições de ouro’”, conta, ressaltando a capilaridade conferida pelo respaldo da Secretaria de Estado da Educação.

O secretário Natalino Uggioni considera a parceria alinhada com o atual momento. “Não é uma formação específica, mas uma lição para a vida, a qual poucos têm a chance. Uma oportunidade não somente para gerir finanças, mas também impulsionar qualquer carreira profissional”, afirma. Foi o que ocorreu com Silney de Aquino, acadêmico da UFSC (Engenharia Mecânica) e da Unicesumar (Marketing). Ele é egresso de vários programas da Junior Achievement e considera a dinâmica “Meu Dinheiro, Meu Negócio” a mais marcante. “O fato de planejar minha vida financeiramente ajudou até mesmo a conter minhas angústias diante do futuro. Hoje sou empreendedor, à frente de dois negócios”.

O diretor técnico do Sebrae/SC, Luc Pinheiro, considera um aprendizado ainda mais profundo. “O significado de empreender não é, necessariamente, montar um negócio. Mas, sim, fazer algo por si mesmo, em qualquer atividade. O Sebrae/SC hospeda a plataforma com muito orgulho, pois estes ensinamentos reduzem desigualdades e abrem um universo enorme na mente dos participantes”, explica.

SOBRE A JUNIOR ACHIEVEMENT

Com mais de 110 anos de atuação mundial, está presente em Santa Catarina há 23 anos, onde contabiliza 650 mil adolescentes e jovens beneficiados e mais de 17 mil voluntários que compartilharam tempo, conhecimento e experiências em 330 escolas parceiras de 80 municípios do Estado.

Serviço:

Link de acesso: http://sebrae.sc/meu-dinheiro-meu-negocio

Duração: 5 horas/aula

Conteúdos principais:

Orçamento e balanço pessoal; Poupança; Investimento; Empréstimos; Estratégia de vida.