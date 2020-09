Grandes produções baseadas em fatos reais para assistir na Netflix

Compartilhar no Facebook

Com aproximadamente três mil opções de filmes para assistir, o catálogo brasileiro da Netflix reúne produções dos mais diversos gêneros do cinema nacional e internacional. Portanto, para quem gosta de filmes baseados em fatos reais e de histórias emocionantes ao mesmo tempo, não faltam ótimas opções para conferir no serviço de streaming da empresa.

Dentre as dezenas de produções de gênero biográfico disponíveis para assistir no app da Netflix, ao menos três delas conquistaram grande parte da crítica e do público. São elas: “A Grande Aposta” (2015), “O Homem que Mudou o Jogo” (2011) e “Fome de Poder” (2016).

A Grande Aposta (2015)

Baseado no best-seller de não ficção, “The Big Short: Inside the Doomsday Machine”, de Michael Lewis, “A Grande Aposta” é um filme biográfico de comédia dramática que tem como tema principal a crise provocada pela bolha imobiliária estadunidense de 2007 e 2008.

Dirigido por Adam McKay, “A Grande Aposta” consiste em três histórias separadas, porém simultâneas, nos anos que antecedem o colapso financeiro estadunidense. Além disso, a produção é estrelada por grandes atores, como Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, entre outros.

Sucesso de crítica e público, o filme arrecadou US$ 133 milhões em bilheteria e foi aclamado pelas performances do elenco, direção, edição e roteiro de McKay. Como era de se imaginar, a produção teve o trabalho reconhecido pela Academia do Oscar.

O filme levou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, além de ter recebido indicações para Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante (Christian Bale) e Melhor Montagem de Filme.

O Homem que Mudou o Jogo (2011)

Drama biográfico esportivo dirigido por Bennett Miller, “O Homem que Mudou o Jogo” também é baseado num livro de Michael Lewis, “Moneyball”. No filme, Billy Beane (Brad Pitt), gerente geral do Oakland Athletics (popular equipe de beisebol nos Estados Unidos), e o seu assistente Peter Brand (Jonah Hill), desenvolvem um método para contratar jogadores com determinadas habilidades e de baixo valor de mercado.

Em um dos momentos mais marcantes de ‘O Homem que Mudou o Jogo’, Beane utiliza-se de uma conexão com o clássico jogo de blackjack como maneira de exemplificar a sua filosofia revolucionária de utilizar a matemática para encontrar atletas com as características que precisa e assim diminuir a diferença financeira entre a sua equipe e os principais favoritos ao título da Major League Baseball (MLB).

Vale destacar que não é necessário ser um expert em beisebol para se entreter com o filme, é perfeitamente possível compreender o enredo de “O Homem que Mudou o Jogo” sem nunca ter visto uma partida de beisebol na vida.

Muito bem recebido pela crítica e pelo público no aspecto geral, a produção estrelada por Brad Pitt faturou US$ 110,2 milhões em bilheteria e recebeu seis indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Ator (Brad Pitt), Melhor Ator Coadjuvante (Jonah Hill), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Mixagem de Som e Melhor Edição de Filme.

Fome de Poder (2016)

Estrelado por Michael Keaton, na pele do empresário Ray Kroc, “Fome de Poder” é um drama biográfico dirigido por John Lee Hancock. O filme narra a história de ascensão da rede de restaurantes fast-food McDonald’s, desde o início da marca.

Em “Fome de Poder”, Ray Kroc (Michael Keaton) é um vendedor de máquinas de milkshake que adquire uma participação em uma rede de fast-food, até então desconhecida, dos irmãos Richard e Maurice McDonald.

O filme não arrecadou gigantescas quantias em bilheteria, cerca de US$ 24 milhões, e nem rendeu indicações ao Oscar. No entanto, ganhou elogios do público e foi bem avaliado pela crítica especializada.

“Michael Keaton está no centro de um filme biográfico inteligente e satisfatório, que traça a ascensão de um dos empresários mais influentes da América — e o nascimento de uma de suas indústrias de maior alcance”, descreve o site Rotten Tomatoes, portal especializado em crítica de cinema.