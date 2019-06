Netflix revela as melhores smart TVs para assistir a filmes por streaming

As smart TVs da Samsung, Sony e Panasonic são as melhores para assistir a filmes e séries na Netflix, de acordo com o próprio serviço de streaming. Todo ano, a empresa testa diversos modelos de televisões para selecionar as que oferecem a melhor experiência para os usuários.

As “Netflix Recommended TVs” (TVs recomendadas pela Netflix) devem cumprir alguns requisitos, como abrir o aplicativo de vídeos em poucos segundos e ter acesso à s funções mais recentes.

De acordo com dados da Netflix, 2/3 de tudo o que é visto no serviço de streaming acontece em uma TV. O número, que é bastante expressivo, justifica a preocupação da companhia para que os usuários tenham a melhor experiência possível.

A empresa, inclusive, aproveitou a ocasião para anunciar um novo recurso que já está disponível nas TVs recomendadas: o Always Fresh (Atualização Permanente), que atualiza a Netflix periodicamente para que o app esteja sempre pronto para ser usado.

Os critérios da Netflix para escolher as TVs são os mesmos do ano passado, mas a performance dos produtos selecionados em 2019 deve ser superior. O dispositivo deve oferecer uma navegação rápida entre os aplicativos e capacidade para acessar a Netflix em poucos segundos, além de ter a versão e as funções mais recentes do programa, para uma melhor experiência de navegação. Sendo assim, os sete critérios para avaliar as smart TVs são:

– Os apps devem estar sempre prontos para uso;

– Abrir rapidamente a Netflix;

РTer um boṭo exclusivo para a Netflix no controle;

– O aplicativo deve ser encontrado facilmente na interface da TV;

РOferecer melhor experi̻ncia na busca de conte̼dos;

РTer a ̼ltima verṣo do app da Netflix;

РManter o app atualizado em plano de fundo, mostrando os ̼ltimos filmes e s̩ries (Always Fresh).

De acordo com o diretor de parcerias para produto da Netflix, Brady Gunderson, a companhia tem o objetivo não só de reunir o melhor do entretenimento, mas também de ajudar as pessoas a encontrar esses conteúdos.

Segundo o executivo, se o usuário leva mais de 20 segundos para interagir com o aplicativo, a experiência de conexão se torna frustrante. Por isso, o serviço vem trabalhando com as fabricantes de TVs parceiras no processo de certificação das televisões, a fim de oferecer a melhor performance ao usuário.

Já o consumidor, ao buscar um novo aparelho, procura por um bom custo-benefício e uma boa experiência de navegação, embora nem sempre saiba expressar a importância disso.

Samsung, Sony e Panasonic foram as marcas testadas que receberam aprovação em, pelo menos cinco, dos sete critérios e devem oferecer aos usuários a melhor experiência ao assistir a filmes e séries na Netflix. Apesar disso, não são todos os modelos das fabricantes que se enquadram na lista.

Dos aparelhos indicados pela Netflix, apenas os modelos da Samsung estão disponíveis para comprar no Brasil. Embora a lista também inclua modelos com resolução 8K, como a Q900R, da Samsung, Brady revela que essa não é a prioridade da Netflix na produção de filmes e séries. “Por enquanto, estamos priorizando conteúdos em 4K e HDR”, afirma o executivo.