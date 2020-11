Guia do Eleitor está disponível no site do TRE-SC

Está disponível no site do TRE-SC a sexta edição do Guia do Eleitor, publicação que tem como objetivo difundir conceitos relacionados ao exercício da cidadania, a partir de dois grandes tópicos: “Conhecendo o Nosso Sistema Eleitoral” e “Exercendo a Cidadania”.

A primeira parte apresenta os principais institutos do nosso sistema eleitoral. Já a segunda tem como finalidade esclarecer eventuais dúvidas do eleitor sobre o alistamento eleitoral e o exercício do voto.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A nova edição foi atualizada com links de conteúdos adicionais, inclusive da Seção de Saúde do TRE-SC, com dicas de prevenção da Covid-19 e cuidados no dia das eleições.

Na apresentação do Guia, o presidente do TRE-SC, desembargador Jaime Ramos, destaca que “as informações constantes desse Guia coadunam-se diretamente com o pleno exercício da cidadania, o que vai ao encontro da missão institucional da Justiça Eleitoral de Santa Catarina e, também, de um dos mais importantes valores estratégicos deste Tribunal: estimular o pensamento crítico para que os cidadãos participem ativamente das decisões políticas da comunidade”.

O Guia é produzido pela Coordenadoria de Gestão da Informação do TRE-SC e está disponível no catálogo de publicações do Tribunal, que contém diversos manuais e guias, como a Lex Eleitoral, o Guia do Candidato e o Manual de Propaganda Eleitoral.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -