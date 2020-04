IGP de SC retomará atendimento presencial para emissão de identidade apenas com agendamento

O Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP/SC) trabalha para a retomada do atendimento presencial para emissão de carteira de identidade a partir do dia 4 de maio. Os serviços voltarão gradualmente e terão mudanças. Será preciso fazer agendamento eletrônico para não ter aglomeração e evitar a chance de contaminação pelo novo coronavírus. Só será recebido quem tiver horário marcado.

“Nós estamos fazendo todos os esforços para abrir a emissão de identidade para o público. Mas, ao mesmo tempo, pedimos compreensão e conscientização das pessoas para que evitem aglomeração. Se o documento não for tão importante, espere passar a pandemia. Reforçamos que o atendimento será exclusivamente por agendamento. Se houver qualquer tipo de aglomeração, vamos suspender novamente porque nossa prioridade neste momento de pandemia é salvar vidas”, enfatizou o perito-geral do IGP, Giovani Eduardo Adriano.

Grupo de risco

O IGP também desenvolveu, com apoio do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc), uma ferramenta que possibilitará o atendimento específico para as pessoas que se enquadram no grupo de risco de contágio pela Covid-19, com horários específicos separados das pessoas fora desse grupo.

O sistema dará mais proteção aos usuário assim que os serviços presenciais no setor de identificação civil forem reabertos. A ideia é acabar com as filas.

Segurança e cuidados

O atendimento presencial retornará seguindo todas as recomendações de segurança dos órgãos de saúde do Estado. Os serviços serão prestados somente com agendamento, uso de máscaras (para atendente e usuário) e reserva de horários para idosos e outras pessoas do grupo de risco.

O retorno do atendimento no setor de identificação civil será feito com cautela e responsabilidade. Por esse motivo, o IGP pede a colaboração dos usuários para que não procurem os serviços de emissão da carteira de identidade se não for urgente e se puder esperar, ou ainda em casos que podem ser apresentados outros documentos. O importante é deixar as poucas vagas que serão disponibilizadas para pessoas que realmente precisam de uma nova carteira de identidade nesse momento.

É extremamente importante contar com o comprometimento do cidadão nesse momento: se agendar, não pode faltar. Os atendimentos poderão ser suspensos novamente a qualquer momento, de acordo com novas diretrizes do IGP e do Governo de Santa Catarina.

Atendimento no IML

O Instituto Médico-Legal (IML) mantém as atividades. Para informações sobre os horários de atendimento, realização de exames de corpo de delito em hospitais, presídios, instituições para idosos e outros locais de aglomeração de pessoas, orienta-se contato telefônico com o instituto de cada localidade. Os números estão disponível no site www.igp.sc.gov.br.