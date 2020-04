Imetro-SC retorna com atividades de fiscalização

As atividades de fiscalização estão de volta no Instituto de Metrologia de Santa Catarina (Imetro-SC) a partir desta segunda-feira, dia 27. De acordo com o plano de flexibilização do Governo do Estado, a autarquia retoma gradualmente os trabalhos externos com equipes de plantão nas cinco regionais.

“O suporte presencial fiscalizatório, técnico e administrativo do Imetro-SC, embora gradual neste momento de pandemia, nos possibilita ainda mais qualidade e segurança nos produtos adquiridos pelos catarinenses e, sobretudo, o zelo por uma competitividade justa e leal entre as empresas”, avalia o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Lucas Esmeraldino.

O presidente do Imetro-SC, Rudinei Floriano, afirma que as atividades estão sendo retomadas com serenidade e planejamento. “Estamos retomando as atividades de trabalho durante o período de 180 dias de Calamidade Pública, de acordo com o Decreto 562, de 17/04/2020. Estão de volta as atividades administrativas e de fiscalização, com prioridade para o trabalho remoto”, explica.

Para regulamentar as atividades de trabalho no Imetro-SC, em conformidade com as determinações do Governo de Santa Catarina no combate e prevenção da Covid-19, foram estabelecidas duas portarias internas. Entre as principais preocupações, estão as medidas de higiene e profilaxia para prevenção da Covid-19.

A regulamentação 019/2020 disciplina os procedimentos para acesso e permanência nas dependências da autarquia e das atividades de fiscalização externas. Enquanto a portaria 018/2020 regulamenta o horário de funcionamento do Instituto de Metrologia de Santa Catarina.

Um dos principais canais de atendimento ao público enquanto houver prioridade para o serviço remoto, é o endereço eletrônico ouvidoria@imetro.sc.gov.br onde as demandas são encaminhadas para os setores específicos. “Estamos criando condições para o Instituto de Metrologia continuar a oferecer um serviço de excelência e qualidade para todos os catarinenses”, completa Rudinei Floriano.