Inscrições para concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná vão até hoje (dia 8)

São 84 vagas para cargos com remuneração entre R$ 4 mil e R$ 6 mil

A FGV Conhecimento é a banca organizadora do concurso para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP). Ao todo, são 84 vagas para os cargos de analista legislativo (68 vagas), que exige curso superior; e técnico legislativo (16 vagas), para candidatos com ensino médio ou curso técnico.

Os cargos oferecidos estão distribuídos nas áreas legislativa, administrativa, suporte e manutenção e contabilidade para o cargo de Técnico. A remuneração para o cargo de analista legislativo é de R$ 6.867,20; para o cargo de técnico legislativo, a remuneração chega a R$ 4.995,21.

As inscrições podem ser realizadas até as 16h do dia 8 de fevereiro, com taxa de inscrição de R$ 150,00 para os candidatos ao cargo de nível superior, e de R$ 110,00 para quem disputar uma vaga para os cargos de nível médio.

Os candidatos que se inscreverem para concorrer a uma vaga para analista legislativo poderão optar pelas seguintes funções: assessor legislativo, desenvolvedor de sistemas, biblioteconomista, analista de rede administrador, economista, contador, advogado, jornalista, analista de rede, revisor legislativo e engenheiro.

A avaliação dos candidatos para todos os cargos será realizada no dia 7 de abril de 2024. Haverá prova objetiva para os dois cargos e avaliação discursiva para analista legislativo.

Para inscrições, editais e demais informações, acesse: Analista legislativo: Link Técnico legislativo: Link