Mais de 2 milhões de doses de vacinas foram aplicadas em Santa Catarina em 2017

Quando o assunto é vacinação, a Vigilância Epidemiológica catarinense sempre se destaca. Durante a Campanha Nacional Contra a Influenza e Mobilização Estadual contra o Tétano Acidental, realizadas nos meses de abril, maio e junho de 2017, 1.691.401 pessoas foram imunizadas contra a Influenza, o que corresponde a 89% do público-alvo, e 96.453 doses da vacina contra o tétano foram aplicadas.

As ações de prevenção também foram intensificadas com a vacinação contra o HPV e a Meningite C. Durante as campanhas, 29.051 adolescentes foram imunizados contra o HPV e 14.495 contra a meningite C. A cobertura vacinal acumulada do Estado passou de 27% para 65%. Em setembro, com a realização da Campanha Nacional de Multivacinação, foram aplicadas 172.265 doses de vacina na população menor de 15 anos de idade.