Morador da região ganha R$ 100 mil no sorteio do Nota Paraná

O primeiro sorteio de 2024 do Nota Paraná foi realizado nesta quinta-feira (11). Foram sorteados mais de R$ 5 milhões em prêmios para os mais de 3 milhões de contribuintes que pediram CPF na nota.

O prêmio maior, de R$ 1 milhão, saiu para um morador da Zona 7 em Maringá, noroeste do Paraná. Aos 75 anos, ele ficou milionário com o bilhete 17604359 e concorreu com 36 notas fiscais e 17 bilhetes, com R$ 5.365,26 em gastos.

Já o segundo maior prêmio, de R$ 100 mil, saiu para um contribuinte de Piên, no leste do estado. Ele concorreu com duas notas fiscais e 99 bilhetes, e gasto total de R$ 19 mil.

O prêmio de R$ 50 mil saiu para uma moradora de Campina da Lagoa, oeste do Paraná, que concorreu com 119 bilhetes e 6 notas fiscais.

O Nota Paraná também distribuiu dez prêmios de R$ 10 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

