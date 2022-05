Municípios da região discutem oncologia

Compartilhar no Facebook

Na quinta-feira, 28, os municípios do planalto norte se reuniram para discutir os serviços prestados de oncologia na região. O encontro aconteceu no Hospital Sagrada Família, em São Bento do Sul.

Participaram do encontro os municípios que têm o hospital de São Bento do Sul como referência, profissionais do hospital Sagrada Família, técnicos e os colaboradores: Dr. Maurício Bittencourt Rosa, Supervisor do serviço de Oncologia, Dr. Hélio Alberto Carneiro, Responsável Técnico de Oncologia, Dra. Adriana Pinheiro Lisboa, Diretora Técnica HMSF, Oscar José Fernandes Junior, Diretor Geral e o Coordenador de Políticas Públicas da saúde da Amplanorte, Ricardo Nestor de Paula.

Foi tratado sobre o encaminhamento de pacientes, explicado sobre a parte dos exames e as atribuições do hospital em relação ao encaminhamento desses pacientes.

Para Vera Lucia Smenticovski, do município de Monte Castelo, é necessário mais do que realizar os serviços básicos de encaminhamento, é preciso entender a estrutura do serviço prestado. “Temos que ter o conhecimento da referida especialidade, e assim melhorar a eficiência desse contato “paciente/clínica”, explicou.

Ainda segundo ela. “Vale ressaltar que este conceito deve ser aplicado a todos os pacientes, para podermos unir o que há de melhor na ciência com o que apenas o ser humano consegue oferecer — empatia, respeito e apoio”.

Ocorreu uma roda de conversa onde os profissionais da saúde tiraram suas dúvidas e expuseram os desafios em seus municípios.

“Importante reunião com a Equipe da Unacon em São Bento do Sul para tratar assuntos referente ao Termo de Compromisso para atendimento dos pacientes oncológicos do município”, contou Leila Beatriz Gonçalves Kumineck.

“Se cada um dos envolvidos tratar o paciente como se fosse alguém da sua família, a medicina ficaria humanizada por completo”, completou Vera.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando nossas mídias.

