Municípios da região iniciam processo de vacinação aos grupos prioritários

A população da região vive grande anseio pela chegada das primeiras doses da vacina contra o coronavírus. Os municípios do Planalto Norte não ficaram a atrás e já iniciaram nessa semana o processo de vacinação.

Foi divulgado na segunda-feira, 18, pela Gerencia de Saúde de Mafra que mais de duas mil doses da vacina contra o coronavírus serão distribuídas aos municípios do planalto norte, sendo que os grupos prioritários terão acesso antecipado.

Quem será vacinado?

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, os profissionais de Saúde que trabalham na linha de frente serão os primeiros vacinados contra a Covid-19 na primeira fase:

– Profissionais que atuam nas UTIs Covid-19;

– Profissionais que atuam nas Emergências Covid-19;

– Profissionais que atuam no atendimento clínico hospitalar Covid-19;

– Profissionais do SAMU;

– Idosos;

– População indígena

Canoinhas

O município de Canoinhas vai receber 428 doses da vacina. O primeiro a ser vacinado já foi divulgado e será o médico Nizomar Filho, responsável pela ala da Covid-19 no Hospital Santa Cruz.

Papanduva

A vacinação em Papanduva iniciou na terça-feira, 19. A primeira pessoa a receber a vacina foi a auxiliar de enfermagem Tereza Mageroski Jastrombeck, que há muitos anos presta grande serviço ao município.

O presidente da Amplanorte e prefeito do município de Papanduva, Luiz Henrique Saliba, também recebeu dose da vacina. Saliba também exerce a função de médico, portanto se enquadrando nos requisitos do grupo prioritário e sendo o primeiro prefeito dos municípios que compõem a associação a ter acesso à vacina.

Major Vieira

Major vieira recebeu as primeiras doses na terça-feira, 19, as doses da vacina foram transportadas pela equipe da secretaria de saúde em uma caixa térmica com termômetro que monitora a temperatura, que deve ficar entre 2ºC e 8ºC graus.

O município iniciou a vacinação às 9h da manha do dia posterior e de acordo com a Secretária de Saúde, Clarice Kondrat, a primeira dose foi aplicada no médico ginecologista, Dr. Marcio Peralta.

Mafra

Em Mafra vacinação contra a Covid-19 começou nesta quarta-feira, 20, às 10 horas, na UPA do Jardim América/Unidade Covid-19. A vacina é a Sinovac e será aplicada no público-alvo que compreende trabalhadores de saúde. Vale destacar que neste primeiro momento foram destinadas ao município 498 doses.

Irineópolis

No município a imunização se inicia na quinta-feira, 21, com o atendimento de 49 profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus e de 35 idosos.

Com insumos suficientes, profissionais capacitados e salas de vacina organizadas, a campanha será estendida para os demais profissionais de saúde, idosos e demais grupos prioritários, assim forem disponibilizadas mais doses ao município.

Três Barras

O primeiro imunizado no município foi o médico João Ramão, responsável pelo programa de enfrentamento à Covid-19, o médico contou que se sentiu muito honrado e feliz por receber a primeira dose, para João o ano de 2021 traz a esperança de grandes realizações.

Não podemos relaxar!

Os demais municípios da região irão iniciar o processo de vacinação ainda essa semana, prefeituras como Porto União e Canoinhas realizarão coletivas para manter a população informada sobre os tramites da imunização.

Lembrando que mesmo com a chegada da vacina, é muito importante continuar com a prevenção e respeito às medidas de distanciamento social. Higienize as mãos, evite aglomerações e utilize máscara ao sair de casa.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando as mídias da Amplanorte.

