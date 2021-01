Museu da Imagem e do Som de SC oferece cursos gratuitos na área da fotografia

O Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC) abriu inscrições para os cursos “Fotografia em Acervos Culturais” e “Hibridismos: Fotografia e Artes Visuais”. As aulas serão virtuais, ministradas ao longo do primeiro semestre de 2021 pelo professor Sérgio Sakakibara. As inscrições estão abertas e os cursos são gratuitos.

Saiba mais sobre os cursos:

:: Curso Hibridismos: Fotografia e Artes Visuais

O curso teórico vai abordar as intersecções históricas entre a fotografia e as artes visuais, em uma visão rápida da história da arte e da fotografia.

Nas aulas serão vistos trabalhos de artistas que usam fotografia, e de fotógrafos que participam da cena artística. Serão trabalhados textos dos principais teóricos que abordam as relações entre fotografia e artes visuais.

As aulas expositivas serão transmitidas pela plataforma de teleconferência Zoom, com uso do ambiente de ensino a distância Moodle para intercâmbio de material didático e inserção das atividades dos alunos.

Haverá leituras obrigatórias e apresentação de resenhas de artigos e capítulos de livros. A organização do curso informa que quem não entregar as atividades no prazo estipulado terá cancelamento automático da vaga.

Serão oito encontros, totalizando 20 horas-aula, com fornecimento de certificado.

Horários:

Sextas-feiras, das 8h30 Ã s 11h, nos dias:

26 de fevereiro

12 e 26 de março

9 e 23 de abril

7 e 21 de maio

4 de junho

Inscrições gratuitas pelo formulário no link https://forms.gle/ZSb9b2eA9CrobXKYA

O curso terá 40 vagas e os alunos serão selecionados por ordem de inscrição, qualificação do currículo e portfólio. Os selecionados serão avisados por e-mail.

:: Curso Fotografia em Acervos Culturais

O curso de Fotografia em Acervos Culturais é destinado a servidores de instituições culturais que trabalhem com acervos, profissionais e estudantes de ciências da informação.

O curso é de cunho teórico/prático, realizado pela plataforma de videoconferência Zoom. O conteúdo conta com um breve histórico dos acervos, noções teóricas e técnicas básicas de fotografia, reproduções, documentação e organização de acervos de imagem, digitalização, catalogação e difusão. Além disso, serão abordados o uso de metadados, de softwares gratuitos e livres para organização, o tratamento e difusão, com ênfase na plataforma Tainacan.

Horários:

Segundas-feiras, das 8h30 Ã s 11h, nos dias:

1, 15 e 29 de março

12 e 26 de abril

10 e 24 de maio

7 de junho

O curso terá 20 horas-aula e será fornecido certificado. Serão oferecidas 40 vagas com seleção dos candidatos com base nos critérios:

1 Рordem de inscri̤̣o

2 – atuação profissional, escolaridade / área de formação

3 – entrevista.

Inscrições pelo formulário. Os selecionados serão contatados por e-mail para agendamento de entrevista.