Novas tecnologias auxiliam produção dos agricultores da região de Riomafra

No mês de outubro, o governo paranaense anunciou que duas pesquisas realizadas na Universidade Estadual de Londrina (UEL) apresentavam um grande potencial no desenvolvimento da agricultura de todo o estado, inclusive nas regiões de Rio Negro e Quintandinha. A ideia é usar cada vez mais novas tecnologias, assim como já acontece em outros setores, para fazer com que a qualidade das plantações e das colheitas aumente e o sistema seja mais inteligente.

As duas pesquisas nasceram com o objetivo de combater pragas na plantação de soja, um dos produtos mais importantes na região de Riomafra e que possui enormes benefícios para a nossa saúde. Apenas em Quitandinha, por exemplo, foram produzidas mais de 41 mil toneladas de Soja em 2018. Rio Negro também se destaca na produção do mesmo produto, com mais de 35 mil toneladas no mesmo período. São duas das maiores produções do Paraná.

O objetivo dos programas realizados pela UEL é fazer com que as novas tecnologias acabem com as pragas, e façam um controle cada vez mais eficiente da qualidade das plantações de soja. Um dos projetos utiliza imagens digitais para analisar as cores das folhas, sendo possível determinar, com máxima eficiência, qual o tipo e a gravidade da doença que existe na plantação.

A segunda pesquisa, e talvez até mais interessante, é voltada no uso de smartphones na análise da saúde das plantações. Com o uso de um aplicativo desenvolvido pelos pesquisadores, o dispositivo móvel teria como fazer uma análise baseada na reflexão de luz das folhas. Ou seja, com apenas um celular é possível fazer com que a produção seja mais controlada e a colheita mais inteligente. As plantações de soja já sofrem com problemas de estiagem, como aconteceu em Rio Negro em abril deste ano, então eliminar as doenças seria retirar um problema da vida dos agricultores.

Atendimento à distância

Não é apenas a agricultura que começa a se beneficiar dessas novas tecnologias. Desde maio deste ano, a prefeitura de Mafra anunciou um projeto para a realização de teleconsultas com profissionais da área de enfermagem e de psicologia. Ou seja, com apenas um computador é possível conversar com especialistas da saúde em caso de algum problema. A ideia é que o programa continue a se expandir nos próximos anos.

O uso da tecnologia para a realização de trabalhos remotos é cada vez mais comum, e em 2020 o salto foi ainda maior. Plataformas como o Zoom, o Skype e o Google Meets são cada vez mais usadas por empresas e entidades públicas. Em Curitiba, por exemplo, é comum a realização de reuniões por videoconferência, seja com empresas de outros estados, ou então, com representantes de outros países.

Outras áreas

O uso de novas tecnologias no Brasil é algo mais do que consolidado, seja pelo lado profissional ou então por puro entretenimento. Por exemplo, o e-commerce mudou completamente a forma do brasileiro fazer compras. Portais como da Magazine Luiza e do Mercado Livre fazem com que as pessoas consigam achar diferentes produtos com apenas alguns cliques. No campo do entretenimento, os jogos online de cassino se destacam pela variedade no estilo. Alguns das principais plataformas desse tipo de jogo, como mostra a lista da Casinos.pt, possuem versões digitais de pôquer, blackjack e até mesmo das famosas máquinas caça-niqueis. Além desses, os smartphones também se transformaram em verdadeiros videogames portáteis, com dezenas de jogos disponíveis na Apple Store e também na Play Store.

Não é preciso nem citar outras áreas que dominam completamente o mercado atual, como streaming de filme e de música. Essas e outras tecnologias que transformam completamente a indústria do entretenimento, que hoje tem como maior mercado o universo digital. A perspectiva para os próximos anos é que outras áreas acompanhem esse movimento, principalmente no setor de serviço e educação. Ou seja, desde livros digitais até workshops e palestras online.

As novas tecnologias chegaram como uma solução para diversos problemas, como é o caso das plantações de soja no Paraná. Pesquisas que buscam soluções inteligentes para tarefas diárias são mais que bem-vindas, e podem fazer com que a economia do estado, e também do país, fique cada vez mais forte. A ideia é acompanhar as mudanças que já acontecem em outros setores, como mostramos por aqui. Cidades e pessoas mais modernizadas pode trazer uma melhor qualidade de vida para todos.

