Operação Norte Seguro cumpre 55 mandados de prisão em Santa Catarina

A Operação Norte Seguro da Polícia Civil chegou ao fim nesta quarta-feira, 14, com o cumprimento de 41 mandados de busca e apreensão e 55 mandados de prisão temporária. Além destes, há 17 foragidos, ficando os mandados em aberto, e há oito mandados de prisão sendo cumpridos no Paraná e em São Paulo, contra lideranças de uma facção criminosa. A Operação Norte Seguro envolveu cerca de 230 policiais civis catarinenses e ocorreu nos municípios de Florianópolis, Joinville e Navegantes.

O balanço da operação foi divulgado em entrevista coletiva que contou com a participação do secretário de Estado da Segurança Pública, Alceu de Oliveira Pinto Junior, o secretário adjunto de Justiça e Cidadania, Leandro Lima, o delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Ghizoni, o diretor da Deic Alselmo Cruz , o delegado Antônio Seixas Joca (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – Draco) e o diretor do Departamento de Administração Prisional, Deiveison Querino Batista.

O governador Eduardo Pinho Moreira destacou o comprometimento do Governo do Estado com as ações que garantem segurança à população. “Em mais uma operação tivemos saldo positivo com mandados cumpridos, o que demonstra que a polícia está atenta e vigilante, pronta para combater a criminalidade, principalmente o crime organizado no Estado”, ressaltou.

Marco na desarticulação do crime organizado

O secretário de Segurança Pública disse que a Operação Norte Seguro é marco na desarticulação do crime organizado. “Vamos potencializar os esforços das Inteligências de todas as instituições de segurança pública para desarticular ainda mais estas organizações criminosas”, destacou Alceu.

O diretor da Deic Anselmo Cruz disse a Operação Norte Seguro é o desdobramento de uma série de ações que vêm acontecendo nos últimos meses em Santa Catarina. A investigação, a identificação de lideranças e o recolhimento de provas estão permitindo a punição severa de criminosos. “Há relatos de integrantes de facção que estão frustrados porque estavam cumprindo pena por um crime mais simples, acabaram ingressando na facção e estão respondendo por associação criminosa que tem uma pena muito mais significativa”, observou o delegado Anselmo.

Tráfico na mira

O delegado da Draco Antônio Seixas Joca destacou que os mandados de prisão temporária são por tráfico, associação ao tráfico e organização criminosa. Ele lembrou que a Norte Seguro complementa uma grande ação realizada no Morro do Mosquito – no Norte da Ilha – quando foram apreendidas 20 armas de fogo e localizados dois corpos. “O compartilhamento de informação da Polícia Civil com o Deap nos permite identificar lideranças reclusas no sistema prisional. Hoje por exemplo foram apreendidos 16 celulares na Unidade prisional da Joinville”, informou o delegado Joca.

O secretário adjunto de Justiça e Cidadania Leandro Lima assinalou que este processo de investigação capitaneado pela Polícia Civil é o caminho para desalojar as facções criminosas de Santa Catarina.