Organização International Youth Fellowship realizará o Festival da Cultura Japonesa online 2020

Com o objetivo de apresentar e compartilhar a cultura japonesa, a International Youth Fellowship – IYF Brasil convida a todos para o Festival da Cultura Japonesa, com uma programação diversificada assim como a cultura japonesa se apresenta ao mundo: estilosa, exótica e muito rica, tornando-se cada vez mais conhecida no Brasil.

O evento acontecerá nos dias 13 e 14 de novembro, com inscrições gratuitas! As transmissões serão feitas pelos canais oficiais da IYF Brasil e pela plataforma ZOOM, das 10h30min às 21h (pelo horário de Brasília).

O Embaixador V. Ex.ª. Akira Yamada, que é o representante máximo do Japão no Brasil, já confirmou sua saudação aos participantes do evento e em um trecho da sua fala diz: “As circunstâncias atuais exigem que fiquemos em casa, mas espero que todos se divirtam neste evento.”

Na programação terá o tour online por restaurantes japoneses famosos e ainda academias de Karatê, danças folclóricas e palestras de educação emocional. Haverá premiações aos participantes das diversas atividades e competições como Quizz e o concurso de vídeo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link abaixo:

https://forms.gle/Eh8969guBNEtdWfv6

