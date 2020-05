Pediatra fala sobre quais são os cuidados com as crianças em tempos de pandemia

Em dezembro de 2019 foi identificado um novo Coronavírus, responsável pela ocorrência de doença respiratória potencialmente grave em alguns indivíduos. Em 30/01/2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto da doença como sendo Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, uma pandemia. Isso fez com que toda a nossa rotina fosse modificada e junto com esse novo cenário muitas angústias surgiram em relação aos cuidados com os filhos.

O grupo pediátrico tem uma taxa menor de infecção com o Coronavírus em relação aos adultos. Entretanto, isso não os exclui dos cuidados que devem ser prestados a grupos vulneráveis, como pessoas com mais de 60 anos e com doenças pré-existentes. “A transmissão parece ocorrer principalmente pelo contato com uma pessoa infectada, através de gotículas respiratórias geradas quando a pessoa tosse, espirra, ou por gotículas de saliva ou secreção nasal, “informa a pediatra Loretta Campos .

A médica reforça a importância de orientar as crianças sobre a forma adequada de higienizar as mãos, a necessidade do uso do álcool gel com frequência, como proceder durante tosse ou espirros, orientando o uso de lenços ou o antebraço sobre a boca para evitar disseminar o vírus através das mãos ou objetos contaminados.

“Tente manter a rotina dentro do possível. Agora nesse período sem aulas, podemos criar atividades que envolvam aprendizagem e organizar o nosso tempo para alguns momentos em conjunto. Planejar a semana junto com a criança pode ajudá-la a ficar menos ansiosa,” orienta Loretta.

Os pais devem estimular as crianças a expressar os seus sentimentos, que podem ser despertados pela pandemia, como medo e tristeza. Estimule desenhos, brincadeiras. Esses momentos são muito ricos para podermos observar e trabalhar muitas angústias, sentimentos de raiva e ansiedade que possam surgir nesse período de quarentena.

“Aliás, esse não é o momento ideal para lutar contra os eletrônicos. Não se cobre tanto ou se angustie caso o seu pequeno esteja ficando na frente de uma tela mais que o recomendado. Por outro lado, podemos tentar dosar esses momentos para garantir o equilíbrio e aproveitarmos essa oportunidade atual para estreitar os laços familiares e a conexão com os nossos filhos,” explica a pediatra.

Organizar tarefas do lar para as crianças também é uma maneira de entretenimento e, ainda mais, pode ajudar a desenvolver um senso de responsabilidade quanto ao compromisso de manter a casa limpa e arrumada. Isso pode ser também divertido! Usar a imaginação!!! Use e abuse da criatividade. Além disso, brincar com os filhos é importante para a saúde física e mental dos adultos também. Isso faz com que resgatemos parte da nossa história e da nossa criança interior.

A criança deve ser mantida perto de seus pais ou familiares para facilitar a adaptação nesse processo. Se a separação for inevitável, por exemplo, dos avós, cuide para que o contato seja mantido com ligações via telefone ou vídeos. “Por isso, converse, converse muito. É natural as crianças demandarem mais dos pais em tempos de crises ou estresse. Converse sobre a nossa nova realidade, sobre o vírus em linguagem apropriada à idade. Não esconder a situação diminui a ansiedade. Crianças nos observam todo o tempo,” finaliza Dra. Loretta Campos

Dra. Loretta Campos: Pediatra e Consultora de Aleitamento Materno – CRM 10819 – GO | RQE 5373 – Pediatra pela Universidade de São Paulo (USP), Consultora Internacional em Aleitamento Materno (IBCLC), Consultora do sono, Educadora Parental pela Discipline Positive Association e membro da Sociedade Goiana e Brasileira de Pediatria. A médica aborda temas sobre aleitamento materno com ênfase na área comportamental da criança e parentalidade positiva.