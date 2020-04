Polícia Militar fiscaliza cumprimento de regras em estabelecimentos autorizados a funcionar no estado

A Polícia Militar de Santa Catarina, desde segunda-feira, 13, atua também como autoridade de saúde, podendo fiscalizar todos os serviços e atividades liberados a funcionar desde que sigam regramento especial. A publicação da portaria SES Nº 245 autoriza a PM e demais forças de Segurança do Estado a realizarem este trabalho desde segunda-feira, 13,

O Governo do Estado publicou, juntamente com a portaria, novas regras que devem ser seguidas por hotéis, pousadas, albergues, restaurantes, cafés, bares, lanchonetes, comércio de rua e afins, autorizados a funcionar. Além do policiamento normal, com operações e o trabalho de inteligência em relação às ocorrências que não estão ligadas à  Covid-19, a PMSC está trabalhando de forma efetiva para a orientação e a fiscalização do cumprimento dessas medidas.

Até o momento, desde a publicação do primeiro decreto governamental, foram atendidas 2.940 ocorrências, nas quais foram realizadas 1.501 notificações, 146 estabelecimentos foram interditados, foram lavrados 371 termos circunstanciados e 14 pessoas foram presas em razão do descumprimento das medidas restritivas.

Para o comandante-geral da PMSC, coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, desde os primeiros dias das medidas de restrição de mobilidade e de distanciamento social que foram estabelecidas em Santa Catarina, a PMSC esteve presente na rua, não só fiscalizando, como orientando, esclarecendo e mediando os conflitos. “A partir de agora, o que muda é que a nossa ênfase está sendo na forma de desenvolver a atividade no cumprimento das regras de Saúde Pública estabelecidas e no comportamento do cidadão”, afirmou.

Assim sendo, os policiais militares estão mais focados em questões como: formação de filas, na lotação máxima nos estabelecimentos, no distanciamento e no uso de máscara e na disponibilidade de álcool gel ou outra forma de higienização das mãos e dos objetos. O objetivo, sendo Araújo Gomes é que, “mesmo com a retomada da atividade econômica, nós consigamos manter os excelentes níveis de baixa contaminação que nós conquistamos nas últimas semanas”.

O comandante-geral, alertou ainda que “a regra, a lógica, o bom senso ainda é ficar em casa e sair apenas se for necessário.” A PMSC leva em conta que muitas pessoas precisam sair de casa, precisam trabalhar, precisam resolver alguns problemas que não podem ser adiados e com a abertura das atividades econômicas é natural que haja mais pessoas circulando nas ruas.

Por isso, Araújo Gomes enfatiza que o trabalho da PMSC está voltado para orientar aos cidadãos catarinenses de que ao saírem de casa, permaneçam o menor tempo possível nas ruas e, nesse período, cumpram as principais regras, que é usar máscara, manter distanciamento das outras pessoas, permanecer o menor tempo possível dentro de ambientes fechados e voltar assim que possível, tendo uma rotina de descontaminação adequada quando chegar em casa.