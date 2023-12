Ponte entre Campo do Tenente e Lapa terá bloqueio em janeiro

Compartilhar no Facebook

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a ponte metálica sobre o Rio da Várzea, na PR-427, entre a Lapa (Região Metropolitana de Curitiba) e Campo do Tenente (região Sul), será bloqueada de 8 a 12 de janeiro para instalação de chapas metálicas de acabamento sobre o tabuleiro da estrutura. Como a ponte é de pista única, não será possível fazer a operação pare-e-siga no local.

O bloqueio será das 8h às 18h, com o tráfego de veículos liberado nos demais horários. Esta intervenção marcará o fim dos trabalhos da obra de recuperação estrutural e manutenção da ponte centenária, construída originalmente como parte de uma antiga ferrovia, e depois adaptada para o tráfego rodoviário. O investimento nesta empreitada é de R$ 4.805.513,78.

A obra incluiu a demolição do antigo tabuleiro de placas de concreto, cujos danos já haviam levado a interdições da ponte em anos anteriores, por um novo de gradil metálico, mais resistente e mais leve, exercendo menos tensão nos demais dispositivos da estrutura. A ponte tem 152,95 metros de extensão e uma pista única de 3,3 metros de largura.

Também foi feita a limpeza, tratamento e pintura de todos os elementos metálicos em não conformidade; implantada uma nova passarela; executadas novas lajes de transferência em ambos os lados da ponte, bem como novos pórticos de proteção em suas entradas; tratamento da coluna inferior do primeiro encontro e da coluna central; substituição de toda a defensa metálica; e outros serviços de manutenção necessários.