Por que a sua empresa deve aderir ao ponto digital em tempos em que o home office é uma realidade

Compartilhar no Facebook

O controle de jornada à distância é eficiente, oferece ótimo custo-benefício e é um dos principais aliados das 73,8% das empresas que adotarão definitivamente o trabalho remoto após a pandemia

O trabalho remoto, que já era uma tendência no Brasil, passou a ser uma necessidade em 2020. Ele foi uma das soluções que as empresas encontraram para prezar pela segurança dos colaboradores em meio à pandemia da COVID-19.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Essa nova configuração laboral acaba gerando uma série de desafios. Um deles diz respeito ao acompanhamento da jornada de trabalho de forma eficaz e humanizada. É nesse cenário que o ponto digital se apresenta como principal solução.

Se sua empresa ainda não conhece todas as vantagens do ponto online, continue a leitura. Descubra a seguir por que é fundamental contar com um sistema completo de acompanhamento de trabalho remoto.

A experiência positiva do home office e o futuro das empresas

O home office tem recebido avaliações positivas de empresas de diversos setores. É isso que os dados da pesquisa realizada pela Cushman & Wakefield revelam: 84% dos gestores entrevistados consideraram o trabalho remoto produtivo e eficaz.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

E as informações são ainda mais completas. Das organizações que apontaram que o home office trouxe muitos benefícios, 73,8% afirmaram que adotarão esse modelo de trabalho como prática definitiva após a pandemia.

Controle de ponto digital e o futuro do home office

O controle de ponto é uma das preocupações de empresários e gestores em meio a essa reconfiguração de trabalho. Sem dúvida, o sucesso do trabalho remoto está diretamente relacionado ao protagonismo do RH e à adequação do setor à revolução tecnológica.

A gestão de pessoas deve passar por um processo detalhado que envolve, entre outros recursos, a adequação ao contexto digital. A presença online, mais do que nunca, trará mais praticidade e otimização para o setor.

Tudo isso converge para o controle de ponto digital. Ele tem sido a opção mais eficiente de gestão do trabalho remoto. Graças a esse método inovador e 100% online, é possível acompanhar a jornada de cada colaborador de forma dinâmica e assertiva.

Com controle de ponto online, o funcionário registra sua presença nas atividades da empresa a partir de celular, tablet ou notebook. Graças ao sistema de biometria e reconhecimento facial, essa plataforma é totalmente segura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para garantir que a gestão da jornada de trabalho remoto seja efetiva, o sistema de ponto digital envia lembretes aos colaboradores. Ele avisa quando é preciso bater o ponto, finalizar a atividade, entre outras funções que podem ser agendadas.

A partir do momento em que o funcionário registra o ponto, o RH consegue ter acesso à sua localização exata. A plataforma também mostra se os colaboradores estão cumprindo o expediente de acordo com o cronograma.

Entre outras funcionalidades, ele indica se o banco de horas de cada profissional está negativo ou positivo. Com isso, o gestor de RH saberá mensurar a produtividade, além de garantir que tudo esteja de acordo com as leis do trabalho.

O sistema de ponto digital pode ser personalizado de acordo com as necessidades da empresa e dos colaboradores. Ele gera, por exemplo, um relatório automático com os cartões de ponto em um período pré-determinado.

Além disso, o ponto online emite relatórios personalizados de acordo com os dados que se deseja obter. Todas as informações são armazenadas em nuvem, o que garante que elas possam ser acessadas em qualquer lugar e horário.

O gestor ainda pode acompanhar em tempo real as atividades dos colaboradores. Todos os recursos mencionados reúnem segurança, praticidade e flexibilidade em um único sistema.

Como o ponto digital auxilia o trabalho da equipe de RH

Segundo a Heach Recursos Humanos, 52% das empresas que participaram de uma pesquisa feita pela instituição não realizaram nenhum tipo de atividade com foco na formação e desenvolvimento de colaboradores.

Esse foi um dos efeitos negativos da pandemia que podem ser combatidos se as empresas adotarem o ponto digital como importante aliado. Com a automatização do controle da jornada, o RH poderá se dedicar a outras atividades importantes.

Uma delas diz respeito ao fortalecimento da cultura organizacional. Isso pode ser feito a partir de ações que façam com que os colaboradores, mesmo à distância, se sintam acolhidos e membros de um grupo coeso.

Além disso, o RH terá mais disponibilidade para investir na comunicação e executar planos de contingência com mais assertividade. Criar novas rotinas e abrir espaço para que os colaboradores compartilhem suas impressões também é fundamental.

Em suma, o ponto digital permite que o RH tenha mais condições de oferecer um cuidado humanizado aos funcionários. Isso é de extrema importância, principalmente neste processo de adaptação a uma nova era que se apresenta.