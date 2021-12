Prefeitos elegem diretoria da Amplanorte para 2022

Nesta quinta-feira, dia 25, os prefeitos que comp√Ķem os munic√≠pios da Associa√ß√£o dos Munic√≠pios do Planalto Norte – Amplanorte estiveram reunidos no audit√≥rio da associa√ß√£o, em Mafra, para discutir as demandas da regi√£o.

O encontro se iniciou com a apresentação dos representantes da consultoria do SEBRAE, sobre a implementação ou adequação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e a elaboração da certificação do selo arte.

Sobre o selo

O Selo Arte foi criado para identificar e viabilizar a comercialização nacional de alimentos artesanais de origem animal, que vem surgindo cada vez mais. Atualmente, 123 estabelecimentos em todo o país já obtiveram o selo, sendo estampados em 160 tipos de produtos artesanais. Entre eles estão queijo de cabra, iogurte natural, leite de vaca, ricota, calabresa, manteiga e demais variedades.

A lei veio de uma demanda já antiga dos municípios, visando diminuir os processos burocráticos na regularização dos empreendimentos da agricultura familiar e de produtores artesanais, permitindo a comercialização desses produtos para todo o território nacional.

Antes desta lei, a regularização de todos os produtos alimentícios de origem animal tinha a sua circulação restrita ao sistema de inspeção ao qual era submetido. Por exemplo: O produto registrado no sistema de inspeção municipal (SIM) poderia ser comercializado apenas naquele município.

‚ÄúO selo √© uma importante valida√ß√£o para os produtos oriundos de pequenas propriedades, √© um caminho f√©rtil para percorrermos com esta pol√≠tica de agrega√ß√£o de valor, amplia√ß√£o de mercado e disponibiliza√ß√£o de produtos de qualidade e diferenciados √† toda a popula√ß√£o‚ÄĚ, explicou o atual presidente da associa√ß√£o, Luiz Henrique Saliba.

Conex√£o Educacional

Tamb√©m foi debatida a ideia da realiza√ß√£o do programa ‚ÄúConex√£o Educacional” nos munic√≠pios para o ano de 2022, que com workshops, lives, eventos e cursos, tem por objetivo:¬† contribuir para o fortalecimento da forma√ß√£o continuada em servi√ßo de profissionais das √°reas da educa√ß√£o.

Em 2020 o Programa come√ßou a atuar mais intensamente em formatos diferenciados: remoto e h√≠brido, com as seguintes premissas: diagn√≥stico das necessidades do contexto local, oferecimento de consultorias e assessoramento na elabora√ß√£o, execu√ß√£o, coordena√ß√£o e avalia√ß√£o de programas e projetos. Neste mesmo ano foram executadas 1534 horas de a√ß√Ķes educacionais, capacitando 15.529 alunos em 64 munic√≠pios.

Caso realizado o programa contará no próximo ano com seguintes etapas:

Etapa 1 ‚Äď AN√ĀLISE COLABORATIVA

Etapa 2 ‚Äď PLANEJAMENTO SIGNIFICATIVO

Etapa 3 ‚Äď APLICA√á√ÉO INTERMEDIADA

Etapa 4 ‚Äď RETROALIMENTA√á√ÉO

BIM nos municípios

Durante a reuni√£o, aconteceu a apresenta√ß√£o da assistente em projetos de engenharia da associa√ß√£o, Cristiane Bredt, que explicou sobre o Decreto 10.306/2020, de 02 de abril de 2020, estabelece a utiliza√ß√£o do BIM na execu√ß√£o direta ou indireta de obras e servi√ßos de engenharia, realizados pelos √≥rg√£os e pelas entidades da administra√ß√£o p√ļblica federal.

BIM (Building Information Modeling ) é o conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, utilização e atualização de modelos digitais 3D de uma construção.

‚ÄúAs √°reas de engenharia e arquitetura v√™m passando por um processo de transi√ß√£o no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos. Com a metodologia BIM, o projeto passa a ser mais assertivo, r√°pido e otimizado, inclusive na aplica√ß√£o dos recursos‚ÄĚ,¬† disse Cristiane Bredt.

A metodologia é colaborativa, por isso, permite que todos os participantes do empreendimento possam trabalhar de forma integrada durante todo o ciclo de vida da construção, desde a pré-obra até o pós.

Ainda segundo Cristiane essa integra√ß√£o de disciplinas, o BIM permite o levantamento de quantidades, estimativa de custos e an√°lises importantes (energ√©tica, ac√ļstica, estrutural, entre outras), antes da efetiva execu√ß√£o da obra. ‚ÄúUma das grandes vantagens em se trabalhar em BIM √© a compatibiliza√ß√£o dos projetos das diferentes disciplinas que envolvem uma edifica√ß√£o. Dessa maneira √© poss√≠vel prever intercorr√™ncias que muitas vezes s√≥ seriam percebidas no canteiro de obras‚ÄĚ, explicou.

‚Äú√Č uma fase de migra√ß√£o que n√£o tem volta. √Č preciso sair da zona de conforto e investir nessa nova metodologia que s√≥ tem a trazer vantagens, tanto para os t√©cnicos envolvidos, mas principalmente ao usu√°rio final‚ÄĚ, salientou a assistente.

‚ÄúOs projetos ser√£o melhor desenvolvidos e as constru√ß√Ķes ter√£o mais qualidade. O setor sofrer√° com menos desperd√≠cio e retrabalho. Isso vai fazer com que o uso do recurso p√ļblico em todo o processo construtivo seja melhor aproveitado‚ÄĚ, garante o presidente da associa√ß√£o Luiz Henrique Saliba.

Nova diretoria

O prefeito do município de Monte Castelo, Jean Carlo Medeiros de Souza foi eleito, por unanimidade, presidente da Associação dos Municípios do Planalto Norte РAmplanorte. Jean sucede o prefeito de Papanduva, Luiz Henrique Saliba, na presidência da entidade para 2022. Após a eleição ainda foi discutido na reunião temas relevantes como a indicação de nomes para compor diretoria dos consórcios, plano de ação para o próximo ano e assuntos gerais.

Aos prefeitos presentes, Jean Carlo  salientou que 2021 foi um ano de desafios na afirmação dos municípios, o presidente destacou que vê boas perspectivas para o Planalto Norte em 2022, desde que os esforços sejam conjuntos em favor do crescimento e desenvolvimento da região.

Como miss√£o, frente √† associa√ß√£o, Jean pretende ‚ÄĒ com apoio de todos os demais prefeitos ‚ÄĒ buscar o desenvolvimento do Planalto Norte.

‚Äú Quero agradecer aos meus colegas prefeitos que depositaram sua confian√ßa em meu trabalho, nossa regi√£o deve se unir cada vez mais, pois temos um temos um longo caminho a percorrer,¬† em prol de um crescimento do planalto norte‚ÄĚ, agradeceu a nomea√ß√£o do Futuro presidente da associa√ß√£o

Segue a nomeação completa do conselho:

AMPLANORTE Presidente

Jean Carlo Medeiros de Souza ‚Äď Prefeito de Monte Castelo

1ª Vice-presidente

Adilson Lisczkowski – Prefeito Major Vieira

2ª Vice-presidente

Gilberto dos Passos ‚Äď Prefeito de Canoinhas

Conselho Fiscal Efetivo

Eliseu Mibach ‚Äď Prefeito de Porto Uni√£o

Luiz Henrique Saliba ‚Äď Prefeito de Papanduva

Luiz Divonsir Shimoguiri ‚Äď Prefeito de Tr√™s Barras

Cesar Dreher ‚Äď Prefeito de Bela Vista do Toldo

Conselho Fiscal Suplente

Emerson Maas – Prefeito de Mafra

Mozart РPrefeito de Itaiópolis

Lademir Fernando Arcari РPrefeito Irineópolis

CODEPLAN Presidente

Lademir Fernando Arcari РPrefeito Irineópolis

1¬į Vice Presidente:

Eliseu Mibach ‚Äď Prefeito de Porto Uni√£o

2¬į Vice:

Luiz Divonsir Shimoguiri ‚Äď Prefeito de Tr√™s Barras

Tesoureiro:

Gilberto dos Passos ‚Äď Prefeito de Canoinhas

CISAMURC Presidente

Luiz Henrique Saliba ‚Äď Prefeito de Papanduva

A Amplanorte seguir√° trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos munic√≠pios da regi√£o. Para saber mais sobre os eventos e a√ß√Ķes que acontecem na associa√ß√£o dos munic√≠pios do planalto norte, continue acompanhando as m√≠dias da Amplanorte.