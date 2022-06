PRF inicia campanha de arrecadação de donativos para vítimas das chuvas em Pernambuco

Compartilhar no Facebook

Doações podem ser realizadas na Superintendência, delegacias e postos do órgão no estado

A Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina está recebendo donativos para as vítimas das fortes chuvas que vem atingindo Pernambuco há cerca de duas semanas.

A campanha visa atender com urgência as famílias que se encontram desabrigadas e/ou em situação de risco nas regiões onde ocorrem deslizamentos e enchentes na Grande Recife.

As pessoas podem doar, ao longo desta semana, alimentos não perecíveis, roupas, lençóis, cobertores, colchões e materiais de higiene.

Você encontra os endereços neste link.