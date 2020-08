Prova de vida de inativos e pensionistas de Santa Catarina será com reconhecimento facial

Mais comodidade e tecnologia para os inativos e pensionistas do Estado realizarem a prova de vida. Esse é o objetivo do termo de adesão do Instituto de Previdência de Santa Catarina – Iprev ao Laboratório de Inovação em Governo- Nidus, assinado nesta semana. A proposta é substituir a prova de vida tradicional, em que os aposentados e pensionistas precisam se deslocar até os órgãos, pelo reconhecimento facial, efetuado de forma online.

“Com o uso desta tecnologia, a intenção é proporcionar mais segurança e conforto aos aposentados e pensionistas, que poderão fazer seu recadastramento sem sair de casa”, explica o diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado da Administração, Félix Fernando da Silva.

A ação vai beneficiar diretamente cerca de 46 mil servidores inativos e 12 mil pensionistas, que precisam anualmente comparecer nos órgãos de origem ou às setoriais do Iprev para confirmar endereço e efetivar a prova de vida. E, assim, continuar recebendo os benefícios previdenciários.

“Esse projeto já vem sendo idealizado desde o ano passado, mas não tínhamos conseguido uma saída totalmente viável. Agora, com a parceria do Nidus, nossas expectativas foram ampliadas significativamente, em especial, pela reconhecida capacidade do laboratório em encontrar soluções inovadoras. Além da comodidade dos usuários, pois muitos inclusive residem em outros estados, a medida também vai gerar economia direta de pouco mais de R$ 2 milhões ao erário”, explica o presidente do Iprev, Kliwer Schmitt.

Agora, o laboratório Nidus trabalha no mapeamento da empresa que apresente a melhor alternativa de reconhecimento facial para ser contratada para realizar o serviço.

Laboratório Nidus pode ser usado para solucionar desafios de órgãos do Governo do Estado.

Na última semana, a atuação do Laboratório Nidus para solucionar desafios foi apresentada pelo secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, em reunião do colegiado.

“Os órgãos do Estado podem aderir aos programas do Nidus para solucionar lacunas em muitas áreas. O objetivo é aliar a expertise da equipe do Nidus na busca de soluções, com a proximidade com o ecossistema de inovação da Acate. Essa conexão agiliza a busca pelas soluções e a implementação delas pelos órgãos do Estado”, disse Tasca.

Os órgãos do Governo do Estado que queiram participar do ciclo curto do laboratório Nidus podem procurar a equipe por meio do portal na internet.