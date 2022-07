Quais as diferenças da conta jurídica da conta física?

Compartilhar no Facebook

Um dos passos necessários ao iniciar uma empresa é a abertura da conta para a gestão financeira. Só que é bastante comum encontrar um empreendedor que não sabe o que é conta jurídica e porque realmente precisa de uma para administrar o seu negócio.

O resultado disso é a mistura de finanças pessoais e comerciais, o que pode gerar diversos problemas com o passar do tempo. Um bom exemplo, é a perda de controle do que é dinheiro seu e o que é dinheiro da empresa.

Apesar de não ser uma obrigação, essa separação também não deve ser encarada como uma recomendação apenas. Há, de fato, riscos legais que a sua empresa corre sem ter contas separadas.

Você precisa de uma conta PJ para entender a saúde financeira da sua empresa e tomar decisões inteligentes para o seu negócio. Rastrear transações comerciais se torna muito mais fácil quando você mantém suas finanças pessoais e comerciais em contas bancárias separadas.

Então, para ajudar a entender melhor como uma conta bancária jurídica funciona, deixamos um conteúdo básico, mas bastante completo que fala sobre isso. Confira.

Mas, o que é conta jurídica?

Considerando a funcionalidade geral, uma conta para empresas é bastante similar às contas pessoais que estamos mais acostumados a ter.

A grande diferença é que essa conta bancária é própria para ajudar os proprietários de pequenas empresas a manter e gerenciar o dinheiro ganho dentro do negócio.

A partir dessa conta, é possível depositar cheques, transferir dinheiro – online ou não -, ter um cartão de débito e/ou crédito comercial, entre outros serviços.

Há também uma diferença quanto às taxas de manutenção de conta. Não há uma regra, mas dependendo do seu perfil comercial, elas podem até ser mais acessíveis do que as taxas cobradas em contas pessoais.

Por que separar conta pessoa jurídica e conta física?

Agora que você já sabe melhor o que é conta jurídica, dá para compreender algumas razões pelas quais é necessário separar conta PJ e conta PF.

Parece até mais simples administrar uma conta só, principalmente quando se é um empreendedor individual. Só que há muitas razões pelas quais o uso de uma conta pessoal para fins comerciais pode causar mais dores de cabeça do que benefícios.

Abaixo, deixamos alguns pontos que ajudarão você a analisar melhor essa diferenciação entre as suas finanças.

Controle financeiro

Imagina precisar montar seu relatório financeiro e, ao puxar o extrato bancário, não saber quais são as transações comerciais e as transações pessoais, já que todas são feitas na mesma conta.

Como resultado, é preciso organizar todas as entradas e saídas manualmente e isso é mais trabalho para o contador ou gestor financeiro.

Outro problema é que você não consegue ter uma noção mais assertiva sobre o fluxo de caixa, lucratividade e rentabilidade do negócio, já que todo o dinheiro que entra e sai não é apenas de ou para uma fonte.

Tributação facilitada

Os impostos pagos por uma pessoa física são diferentes dos impostos pagos por uma empresa. Logo, a declaração anual para a Receita Federal também é divergente.

Quando não há separação da conta Pessoa Física e Pessoa Jurídica, o processo de consolidação dos ativos e passivos se tornará muito mais complicado. Essa é outra ação que você precisará fazer manualmente.

Além disso, sem as contas separadas, há um risco evidente de você cair na malha fina da Receita Federal e até pagar multa por sonegação de impostos.

Redução de custos

Ao entender o que é conta jurídica, você notou que explicamos que esse modelo de conta possui soluções específicas para empresas.

Com isso, há quase sempre uma redução de custos nas taxas de manutenção de contas, em juros por uso de cheque especial e empréstimos, além de outras cobranças diferenciadas.

Em alguns bancos, ainda é possível personalizar a conta bancária, considerando as necessidades da sua empresa e tornando a manutenção dela muito mais acessível financeiramente.

Formalização da empresa

Além de figurar melhor para a Receita Federal, ter uma conta jurídica ajuda a formalizar o seu negócio também comercialmente.

Fornecedores e clientes passam a enxergar muito melhor uma empresa que aparenta organização e processos bem definidos.

Enviar boletos em nome de pessoa física, transferir valores a partir de conta pessoa e outras transações similares e comuns do dia a dia do seu negócio, podem fazer seu empreendimento perder credibilidade.

Com a conta jurídica, é possível padronizar os boletos, personalizar cartões e figurar no extrato dos seus clientes e fornecedores com o nome comercial.

Como ter uma conta pessoa jurídica sem burocracias?

Você provavelmente conhece bem o processo de abertura de conta dos bancos tradicionais e sabe que, em muitos casos, ele é bem complexo. Há toda uma necessidade de locomoção até a agência, entrega de diversos documentos e um tempo muitas vezes longos para ser aprovado ou não.

As contas digitais chegaram no mercado para simplificar tudo isso. Abrir conta para empresa hoje é muito mais prático, rápido e usual. Quase sempre o processo é todo feito através de aplicativos móveis e o envio de documentação também é online.

