Quarentena é prorrogada em SC; isolamento social vai até segunda (13)

O número de mortes pela Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, subiu para 15 em Santa Catarina, informou o governo do estado em coletiva na noite desta terça-feira (7). Também há 457 pacientes confirmados com a doença. A quarentena foi prorrogada até a próxima segunda-feira (13).

Quatro mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, todos os pacientes tinham algum fator de risco, porém não foram divulgadas mais informações sobre isso. As vítimas foram:

mulher de 58 anos moradora de Palhoça, na Grande Florianópolis;

homem de 34 anos de Tubarão, no Sul do estado;

idosa de 79 anos moradora de Criciúma, no Sul;

doso de 101 anos de Florianópolis.

Segundo o governador Carlos Moisés (PSL), 114 pessoas estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desse total, 54 estão com Covid-19 e outras 60 têm suspeita. Do total, 77 precisam de ventilação mecânica.

Curados

O governador também divulgou que, entre 18 de março e 6 de abril, 68 pacientes de Covid-19 tiveram alta da UTI. “A gente pode considerar que [pessoas] estão sendo curadas e estão em enfermaria”, disse Moisés.

Também foi divulgado o caso de um paciente que estava internado em UTI por mais de 20 dias no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, e teve alta. Essa informação chegou nesta terça para o governo. O paciente tem 54 anos e tinha fatores de risco, que não foram divulgados.

Liberação de manutenção automotiva

A partir desta quarta-feira (8), estão liberados os serviços relacionados à manutenção automotiva. O governador justificou a medida explicando que, como o transporte coletivo não está em operação, veículos por aplicativo e de delivery estão circulando mais pelas ruas do estado, além das máquinas agrícolas.

A liberação será por portaria. Poderão abrir nesta quarta oficinas mecânicas nas áreas urbanas e rurais, borracharias, varejo de autopeças, venda de acessórios, concessionárias de veículos, venda de máquinas agrícolas, locação de veículos, serviços de despachante, inspeção veicular e lava-rápidos.

Isolamento social

O governador também disse que vai prorrogar a quarentena, que terminaria nesta terça, até a próxima segunda-feira (13). A medida é baseada em um boletim de segunda (6) do Ministério da Saúde, que havia sinalizado a data para flexibilização do isolamento social. A ideia do estado é estudar durante esta semana o que pode ser liberado e de que forma.

Mesmo que haja flexibilização, o governador explicou que a autoridade sanitária de cada município pode fazer normas mais restritivas, “desde que o quadro de fato se justifique”. Para Moisés, a chamada curva de contágio do estado já está mais “atenuada”.

Fonte: Portal G1