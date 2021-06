Santa Catarina retoma crescimento nas exportações de carne de frango em maio

Segundo maior produtor nacional de carne de frango, Santa Catarina ganha espaço no mercado internacional e registra alta de 13% no faturamento com as exportações em maio, em relação a abril. “No mês passado, embarcamos 89,9 mil toneladas do produto, com destino a mais de 120 países, faturando em torno de US$ 156,8 milhões. Manter a competitividade das agroindústrias instaladas no Estado e ampliar os mercados para a produção é um dos nossos grandes objetivos”, assinalou o governador Carlos Moisés.

Os números são divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa). “O agronegócio catarinense vive um momento muito especial. A agroindústria segue investindo e ampliando sua capacidade produtiva em Santa Catarina, o que demonstra a pujança do nosso Estado. Os produtos catarinenses se tornaram sinônimo de qualidade em todo o mundo, e isso é resultado de um enorme esforço conjunto do Governo Federal, Governo do Estado, iniciativa privada e produtores rurais. O setor produtivo segue como a maior força de nossa economia, gerando emprego e renda para os catarinenses”, informou o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva.

Em maio, a alta foi de 13% em relação a abril e de 8% em comparação ao mesmo mês de 2020. “Embora ainda exista defasagem em relação ao mesmo período do ano anterior, percebe-se uma recuperação nas exportações catarinenses de carne de frango ao longo deste ano. Tanto que os embarques de maio passado são o melhor resultado desde maio de 2020 em volume, e, desde dezembro de 2019, em receitas”, destacou o analista da Epagri/Cepa, Alexandre Giehl.

O bom desempenho com os embarques se deve principalmente ao aumento nas vendas para mercados importantes. A Arábia Saudita foi o segundo maior mercado da proteína catarinense no mês passado, com um crescimento de 67% na quantidade adquirida (10,3 mil toneladas) e de 68% em receitas (US$ 18,6 milhões), na comparação com abril. Outro destaque foram as Filipinas, com um aumento de 98% no valor arrecadado com as vendas.

Acumulado do ano

De janeiro a maio deste ano, os catarinenses exportaram 400 mil toneladas, faturando mais de US$ 663,7 milhões. Os valores ainda ficam abaixo do desempenho em 2020. Isso é explicado pela queda nos embarques para o Japão e a China.

“A queda no acumulado do ano deve-se, em grande parte, à redução das importações por parte de Japão e China, os dois principais destinos do frango catarinense. Nesses mercados, vem-se observando uma gradativa recuperação, o que tende a favorecer o Estado nos próximos meses”, avaliou o analista Alexandre Giehl.

A maior preocupação de Santa Catarina é quanto aos embarques para a Arábia Saudita, terceiro principal destino, e que vinha apresentando crescimento expressivo nos primeiros meses deste ano. Em maio, a Arábia Saudita anunciou a suspensão da importação de carne de frango oriunda de 11 frigoríficos brasileiros, um deles localizado em Santa Catarina. Até o momento, não foram percebidos reflexos dessa medida sobre os embarques.