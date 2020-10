Santa Catarina terá 184 novas viaturas para a Polícia Militar

O governador Carlos Moisés lançou nesta terça-feira, 13, o edital para aquisição de novas viaturas para a Polícia Militar de Santa Catarina no valor de R$ 17,9 milhões. A solenidade foi realizada na sede do Comando-Geral da PM, em Florianópolis, e contou a presença do comandante-geral da corporação, coronel Dionei Tonet.

Com recursos do Fundo de Melhoramento da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a licitação se destina à compra de pelo menos 184 novas viaturas para substituir os veículos adquiridos em 2012. As viaturas deverão ser do tipo SUV, totalmente equipadas, e a expectativa é que a entrega ocorra até o final de fevereiro de 2021.

Carlos Moisés comentou da satisfação em visitar a sede do comando-geral e lembrou dos resultados invejáveis da PM em relação a todos os índices de segurança. “A comunidade catarinense atribui à nossa Polícia Militar um grau elevado de confiança”, completou.

Sobre o valor repassado, o governador salientou a necessidade de investimento na tecnologia, na segurança e na melhoria das condições de trabalho dos servidores. “Precisamos garantir aos nossos policiais que eles tenham condições dignas de trabalho”.

Para o comandante-geral, coronel Dionei Tonet, as novas viaturas irão dar mais agilidade, segurança para o trabalho dos militares em todo o Estado. “Teremos carros modernos, equipados e que trarão ao nosso trabalho diário mais efetividade em suas ações”, informou.

Dionei Tonet aproveitou a oportunidade e entregou ao governador a medalha comemorativa dos 185 anos da PMSC. Participaram também da solenidade o subcomandante-geral da PM, coronel Marcelo Pontes, o chefe do Estado Maior Geral, coronel Luciano Walfredo Pinho, e diretor da Diretoria de Apoio e o Logística e Finanças, coronel José Onildo Truppel Filho.

