SC autoriza entrada de veículos de transporte coletivo para repatriar turistas

O decreto 521 publicado na √ļltima quinta-feira, 19, pelo Governo de Santa Catarina proibiu a “circula√ß√£o e o ingresso, no territ√≥rio estadual, de ve√≠culos de transporte coletivo de passageiros, interestadual ou internacional p√ļblico ou privado, e de ve√≠culos de fretamento para transporte de pessoas”.

O presidente da Ag√™ncia de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Man√© Ferrari, destaca como o estado √© receptivo aos turistas, por√©m, neste momento, refor√ßa a necessidade da medida para restringir a entrada de pessoas vindas de outras localidades. “√Č importante que os turistas, que sempre s√£o bem-vindos aqui em Santa Catarina, tenham o entendimento do momento que estamos enfrentando, n√£o s√≥ no nosso estado, mas tamb√©m no mundo. Essa √© uma medida necess√°ria para que, em breve, todos possam retornar”, garante.

Todos os dados oficiais e notícias do Governo do Estado são atualizados no site www.coronavirus.sc.gov.br.

A√ß√Ķes para conter a propaga√ß√£o do v√≠rus

A melhor forma de frear o avanço do coronavírus é a prevenção: