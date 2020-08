SC registra neve e frio intenso no amanhecer desta sexta-feira

A intensa onda de frio, provocada por uma massa de ar polar, trouxe neve, geada e temperaturas negativas para Santa Catarina. No amanhecer desta sexta-feira, 21, muitos municípios registraram temperaturas abaixo de 0°C e também houve registro de geada nos pontos mais altos. Segundo a meteorologia, ainda há chance de nevar até o fim da manhã desta sexta em alguns pontos do Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí e região serrana da Grande Florianópolis.

A neve mais forte foi registrada por volta das 20h30 desta quinta-feira, 20, no município de Bom Jardim da Serra. Cerca de uma hora depois, ocorreu também em São Joaquim, na região da Serra Catarinense. A temperatura na cidade era de -0,9°C. Já em Bom Jardim, a temperatura mínima chegou a quase – 3°C. A Epagri/Ciram também registrou a ocorrência de neve nos municípios de Rancho Queimado e Major Gercino, na região da Grande Florianópolis Serrana. Nesta sexta-feira também nevou na Serra Smith, em Joinville, na divisa com o município de Campo Alegre.

Segundo a Epagri/Ciram, o amanhecer desta sexta-feira, 21, registrou temperaturas negativas em muitos municípios de Santa Catarina. No Morro da Igreja, em Urubici, chegou a -8,6°C. Segundo a Epagri/Ciram é o recorde absoluto, já que a mínima mais baixa registrada no local até então era de – 7,8°C, em julho de 2013.

Em São Joaquim, o amanhecer foi com -5°C. Com o tempo ficando mais seco, ainda durante a madrugada, o dia começou com a geada em grande parte da Serra Catarinense. Durante a manhã desta sexta-feira o frio intenso continua em todas as regiões e as temperaturas não devem passar dos 9°C na Serra e Meio-Oeste e dos 14°C, na região do Litoral.

Condições do tráfego

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRV/SC), as condições de trânsito estão dentro da normalidade na Serra catarinense, onde houve registro de neve na noite desta quinta-feira. Na rodovia SC-390, foram utilizadas quatro sacas de sal para derreter um ponto de congelamento na altura do quilômetro 404. Permanece a orientação de cautela ao circular pelas rodovias da região, por causa da umidade e de trechos com baixa visibilidade. A PMRV orienta os motoristas a verificarem equipamentos de segurança e o sistema de iluminação dos veículos.

Vale lembrar que na Serra do Rio do Rastro o trânsito está com alterações devido a obras em alguns trechos.

Previsão para os próximos dias

A Epagri/Ciram indica para o próximo sábado, 22, e domingo, 23, tempo estável com a permanência do frio, com sol e poucas nuvens em SC. Temperatura seguirá baixa, com formação de geada nas áreas altas (acima de 700/800m) do estado na madrugada e amanhecer, e frio mais intenso no sábado. Durante o dia, a temperatura estará em elevação.

Cuidados

Para os dias de frio intenso, a Defesa Civil de Santa Catarina alerta para os cuidados com a população mais vulnerável (especialmente idosos e crianças). Mantenha-se agasalhado e bem hidratado. É importante reforçar os cuidados com os protocolos de prevenção ao coronavírus. Evite aglomerações, pratique a rotina de higiene adequada, use máscaras e mantenha o distanciamento social. Se puder, fique em casa.