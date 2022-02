Sisu 2022: IFSC Canoinhas tem 120 vagas em 3 cursos superiores gratuitos

Começou nesta terça-feira (15) e vai até sexta (18) o período de inscrições para os cursos superiores do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O Câmpus Canoinhas tem 120 vagas disponíveis em três cursos: bacharelado em Agronomia (40 vagas), tecnologia em Alimentos (40) e tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40). Todos os cursos do IFSC são gratuitos.

Podem se inscrever candidatos que tenham participado da edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que não tenham zerado na prova de redação. O candidato pode se inscrever em até duas opções de vagas, indicando a instituição, local de oferta, curso e turno que pretende estudar. No ato da inscrição, o candidato deve também indicar se pretende concorrer pelo sistema de cotas, que reserva vagas para egressos de escola pública e políticas de ações afirmativas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Não há cobrança de taxa de inscrição para participar do Sisu. O resultado será divulgado em chamada única no dia 22 de fevereiro, na página do Sisu. A matrícula dos aprovados será entre 23 de fevereiro e 8 de março.

Conheça os cursos do IFSC Canoinhas

Agronomia – 40 vagas (integral, com predominância das aulas no período matutino)

Duração: 10 semestres

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O curso prepara o profissional para atuar em diversos segmentos do setor agropecuário, com conhecimento em sistemas de produção vegetal e animal e em preservação ambiental. O engenheiro agrônomo está habilitado para produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e demais produtos agropecuários, além de projetar, coordenar, fiscalizar e assessorar projetos agropecuários, aplicando padrões e medidas de padronização e qualidade estabelecidas pela legislação. Além disso, também poderá realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos, sempre visando a promover o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário com a utilização de estratégias de gestão e tecnologias adequadas para o empreendimento rural, considerando a realidade social de onde serão aplicadas.

Alimentos – 40 vagas (noturno)

Duração: 6 semestres

O curso tem como objetivo formar profissionais capacitados para atuação em processos relacionados ao beneficiamento, industrialização e conservação de alimentos e bebidas, tanto na produção como na supervisão e gestão das atividades. O tecnólogo em alimentos pode atuar em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos da indústria alimentícia e de bebidas, da agroindústria e do comércio de alimentos; pode realizar e supervisionar análises microbiológica, bioquímica, físico-química, microscópica, sensorial, toxicológica e ambiental na produção de alimentos, bebidas e seus subprodutos; pode coordenar programas controle e gestão da qualidade, bem como desenvolver, implantar e executar processos de melhorias na industrialização de alimentos. Além disso, está habilitado para realizar vistoria, perícia, avaliação, emissão de laudo e parecer técnico na área de formação.

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas (noturno)

Duração: 6 semestres

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha também com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais à atuação deste profissional.