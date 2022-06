Solstício de inverno 2022 inicia nesta terça (21)

Esta terça-feira (21) é marcada por um evento astronômico: o solstício de inverno. Ele acontece porque a Terra passa mais uma vez por esse marco, que anuncia a entrada do inverno no Hemisfério Sul e a do verão no Hemisfério Norte.

A data, além do horário de início e fim das estações, é definida por meio de cálculos astronômicos e não pela meteorologia. Abaixo, veja mais detalhes sobre o solstício de inverno e previsão do tempo.

Solstício de inverno 2022

O solstício é um evento astronômico ligado à inclinação da órbita da Terra em relação ao Sol. De acordo com a Nasa, essa inclinação influencia na quantidade de luz solar que cada metade do planeta recebe. Isso, por sua vez, causa as mudanças de estações.

No Brasil, é comum que o inverno seja um pouco mais brando em algumas regiões, enquanto outras contam com baixas temperaturas e chuva.

No Sul, a previsão é que a região tenha chuvas abaixo da média em sua grande parte. De acordo com o Inmet, a causa é o fenômeno La Niña.

No Oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e no extremo sul do Rio Grande do Sul, as chuvas devem ficar na média ou ligeiramente acima dela, segundo a previsão.

* Com informações do National Geographic e G1