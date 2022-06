Temperatura volta a baixar no fim de semana

Massa de ar polar irá derrubar a temperatura com previsão de marcas negativas de temperatura, predomínio de sol e formação de geada ampla no fim de semana. Sistema de alta pressão atmosférica chega ao Rio Grande do Sul com previsão de o tempo abrir com frio intenso nos próximos dias. A temperatura irá baixar de zero em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul com geada ampla mais uma vez. Anteriormente a quinta-feira teve uma tarde amena com máxima que chegou a 24,2°C em Porto Alegre e 25,8°C em Serafina Correa antes da chuva avançar. Antes de tudo é interessante descartar que essa massa de ar polar terá sua atuação mais forte sobre o Sul do país e não irá atuar em outras regiões do território Nacional.

Durante o sábado o ar polar irá impactar não só a temperatura mínima mas também a máxima, portanto a previsão é de um dia inteiro com sensação de frio. No turno da manhã o tempo ficará seco e ensolarado na grande maioria das regiões. Na faixa Norte, em especial próximo a divisa com Santa Catarina as nuvens seguem presentes e até não se afasta garoa isolada. O frio mais intenso tende a se concentrar entre a Campanha e a fronteira Oeste gaúcha. A temperatura irá baixar de 5°C na grande maioria das áreas. Entre a Campanha e Oeste a mínima poderá ocorrer ao redor de -1°C. Não se afasta a ocorrência de geada nessas áreas. Durante a tarde, sob a influência do ar polar a temperatura oscila ao redor de 11 a 13°C com máxima ao redor de 15°C em alguns pontos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entre Santa Catarina e Paraná o tempo segue úmido, com muitas nuvens e pode chover. Como resultado a temperatura oscila ao redor de 7 a 9°C em grande parte de Santa Catarina e Sul do Paraná. A tarde será fria em Santa Catarina com maior elevação e marcas perto de 20°C na faixa Norte e Oeste do Paraná.

DOMINGO COMEÇA GELADO E COM GEADA AMPLA

O núcleo do ar polar atua sobre o território gaúcho com marcas negativas de temperatura em diversos municípios e o que deverá ocorrer também no Planalto Sul catarinense. Nesse sentido na Metade Sul do Estado a temperatura poderá alcançar mínima entre -2 a -4°C em pontos da Campanha, serra sudeste e parte do Oeste. Entre o Planalto e os Campos de cima da Serra a mínima poderá atingir valores entre -1 e -3°C. Há risco de formação de geada ampla. Em Santa Catarina, no Planalto Sul a mínima poderá chegar a -4°C com potencial de geada também. Em contrapartida a temperatura poderá ter maior elevação a tarde aliviando a sensação de frio intenso do começo da manhã. Seja como for a máxima irá oscilar ao redor de 20°C em muitas cidades.

Fonte: MetSul