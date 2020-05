Transporte público: governo de SC se reunirá com os representantes do setor nesta quinta-feira

O Governo do Estado terá uma nova etapa com os representantes do setor de transportes de passageiros em Santa Catarina para a construção da retomada das atividades. Na manhã desta quinta-feira (14), a partir das 10h, ocorrerá na sede da Defesa Civil uma reunião entre representantes da categoria e os secretários de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, e da Infraestrutura, Thiago Vieira. Em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira, o governador Carlos Moisés afirmou que a liberação dos transportes segue em análise pela administração estadual, sem prazo definido para o retorno.

“Esse é um assunto que está sendo debatido há mais de 30 dias com o setor, de forma concomitante com todas as outras atividades. Amanhã teremos mais uma reunião. Precisamos levar em conta o conceito da realidade local. Toda uma série de regramentos precisa ser construída”, destacou o governador.

A reunião desta quinta-feira contará com representantes de empresas do setor de transportes de várias regiões, além do Sindicato das Empresas, de Transporte de Passageiros do Estado de Santa Catarina (Setpesc), do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis (Setuf), do Sindicato das Empresas de Transporte Turístico e de Fretamento (Sinfrettusc), do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) e da Agência Reguladora (Aresc).

Segundo o secretário da Infraestrutura, o diálogo entre o poder público e as empresas é essencial para a criação de regras que possibilitem um retorno seguro das atividades, obedecendo a critérios técnicos.

“Vamos deliberar sobre regras sanitárias e entender, dentro de cada contexto, o que pode ser feito. A retomada precisa ocorrer de forma responsável. A prioridade do Governo é salvar vidas”, disse Vieira.