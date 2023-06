Compartilhar no Facebook

O encantador Trenzinho da Alegria está em Campo do Tenente. Confira as informações oficiais e divirta-se com a sua família.

⚠️ Atenção CAMPO DO TENENTE, O TRENZINHO DA ALEGRIA ficará na cidade até DOMINGO!

UM DOS TRENZINHOS MAIS BONITOS E ILUMINADOS DO BRASIL

Sexta (a partir das 17:30h)

Sábado e Domingo (a partir das 14h)

Em frente a Prefeitura

⏳ 20 min de passeio.

Crianças menores de 2 anos não pagam.

♿ pessoas com deficiência não pagam

Aceitamos carṭo e pix Р02-10 anos: R$ 10,00 / acima de 11 anos todos pagam R$ 15,00

Um passeio mágico e iluminado na companhia do Mickey, da Minnie e do Homem Aranha pelas ruas da cidade!

@trenzinhodaalegriatourofc

Esperamos por vocês! ❤