TRT-SC alerta para novo golpe envolvendo ações trabalhistas

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) alerta para um novo golpe digital envolvendo processos trabalhistas. Estão circulando mensagens de whatsapp supostamente enviadas por um escritório de advocacia relativas a um processo trabalhista real, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul.

O escritório, que é bastante conhecido e atua há 37 anos na região de Jaraguá do Sul, já informou se tratar de um golpe em seu perfil na rede social Instagram.

No comunicado, diz que “não mudou de telefone tampouco está enviando mensagem a seus clientes solicitando valores antecipados para liberação de alvarás ou pagamento de taxas”. Por fim, pede que não seja efetuado nenhum pagamento.

Nunca é demais alertar: a Justiça do Trabalho não solicita pagamento prévio para liberação de qualquer valor. Procure sempre a vara do Trabalho onde tramita seu processo se receber mensagens desse tipo.