Udesc suspende cronograma e prazos do Vestibular de Inverno devido ao novo coronavírus

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) comunica que o calendário do Vestibular de Inverno 2020 e todos os seus prazos estão suspensos e somente serão retomados após a normalização da situação no estado e no país, que enfrentam pandemia do novo coronavírus.

Dessa forma, est√° adiado, por exemplo, o prazo para doadores de sangue e/ou medula pedirem isen√ß√£o no pagamento da taxa de inscri√ß√£o. Pelo cronograma original, a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da Udesc (Covest) receberia pedidos at√© esta sexta-feira, 27. J√° o per√≠odo para solicitar isen√ß√£o pelo crit√©rio socioecon√īmico foi encerrado em 2 de mar√ßo, mas a homologa√ß√£o dos requerimentos tamb√©m foi suspensa.

Outro prazo adiado se refere ao lan√ßamento do edital e ao in√≠cio das inscri√ß√Ķes, previsto para 1¬ļ de abril. Al√©m disso, est√° suspensa, por enquanto, a data das provas, agendada inicialmente para 31 de maio. A Udesc segue acompanhando os desdobramentos da pandemia do novo coronav√≠rus e, quando houver novas medidas, far√° divulga√ß√£o imediata √† sociedade.

Mais informa√ß√Ķes

Mais informa√ß√Ķes podem ser obtidas na¬†p√°gina do vestibular¬†e com a Covest, pelo e-mail¬†vestiba@udesc.br.