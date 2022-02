Vacinação contra gripe deve imunizar 11 mil trabalhadores na região

A campanha de vacinação contra a gripe deve imunizar 11 mil trabalhadores nas cidades do Planalto Norte. Empresas de todos os portes e segmentos, incluindo indústrias, comércio e prestadoras de serviços, podem aderir à programação do Sesi.

A contratação inicia dia 10 e segue até 24 de fevereiro, através do site adesaovacinacao.sesisc.org.br. Em Santa Catarina, 150 mil doses estarão disponíveis nesta primeira etapa da campanha.

Neste ano, estarão sendo aplicadas as vacinas trivalente e quadrivalente. Ambas oferecem proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B (Victoria). De acordo com a supervisora de saúde do Sesi, a vacinação ganha importância pelo fato que, desde o final do ano passado, o vírus H3N2 vem se disseminando rapidamente. “Paralelamente à vacinação contra a Covid, é essencial a imunização da gripe, que está circulando de forma mais intensa”, destaca Francine Baumel.

Nessa primeira etapa, serão distribuídas 11.200 doses para o Planalto Norte, contemplando as cidades de São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Campo Alegre, Itaiópolis e Papanduva.

A vacinação terá início na primeira quinzena de março e empresas com mais de 25 funcionários e autorizadas pela Vigilância Sanitária poderão fazer a aplicação em suas dependências. Indústrias filiadas a sindicatos patronais filiados à FIESC têm descontos nos valores. Para a comunidade em geral, a compra da vacina, a depender da disponibilidade, poderá ser solicitada a partir do dia 20 de março.

