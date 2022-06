Vacinas da gripe e da Covid-19 podem ser aplicadas no mesmo dia

Compartilhar no Facebook

A Campanha de Vacinação contra a gripe no estado foi estendida para toda população até 24 de junho ou até que os estoques de vacinas sejam zerados. Simultaneamente, continua a aplicação de doses contra a Covid-19. Por conta disso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) esclarece que as doses da vacina da gripe e da Covid-19 podem ser aplicadas no mesmo dia.

“As campanhas de vacinação estão sendo feitas de forma simultânea. Quem for até o posto de vacinação para tomar a primeira, segunda ou dose de reforço contra a Covid-19 pode também receber as demais vacinas do calendário vacinal, o que inclui a vacina da gripe”, destaca Arieli Schiessl Fialho, gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC (Dive).

Campanhas de Vacinação contra a gripe

As doses da vacina contra a gripe estão liberadas para toda população, a partir dos 6 meses de idade. Para informações sobre locais e horários de vacinação, basta entrar em contato com a secretaria municipal de saúde do seu município.

A Dive recomenda que mesmo com a ampliação da vacinação para toda a população, as pessoas dos grupos prioritários, como crianças, idosos, gestantes entre outros, que são mais vulneráveis e podem desenvolver quadros graves pelo vírus influenza (gripe), devem procurar a vacina.

Vacinação contra a Covid-19

A SES também reforça a importância da população completar o esquema vacinal contra a Covid-19, que envolve a aplicação da dose de reforço.

Vacinação contra o sarampo

Além da campanha de vacinação contra a gripe, também ocorre a campanha contra o sarampo em SC. Nesse caso, podem ser vacinadas crianças de 6 meses a menores de 12 anos e trabalhadores da saúde independentemente do vínculo com estabelecimento de saúde. A vacinação para este público é indiscriminada, ou seja, mesmo que o esquema vacinal esteja completo, a pessoa deve receber uma dose da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola.

Demais vacinas

Aproveitando a ida até os pontos da vacinação, a SES orienta que a população já confira a carteirinha de vacinação e aproveite a oportunidade para atualizar as doses contra as outras doenças. Atualmente, são 20 vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Vacinar é proteger. É garantir que doenças já erradicadas não voltem. É prevenir casos graves dessas doenças. Por isso, é tão importante manter a caderneta sempre atualizada”, destaca a gerente.