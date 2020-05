Veja como fazer seu agendamento no Detran SC para atendimento presencial durante a pandemia

O Departamento Estadual de Tr√Ęnsito (Detran) voltou a atender presencialmente a popula√ß√£o, com o aux√≠lio de uma tecnologia desenvolvida durante as semanas em que o atendimento ao p√ļblico esteve suspenso como medida de controle da pandemia. A ferramenta √© um sistema de agendamento online, desenvolvido pelo Centro de Inform√°tica e Automa√ß√£o do Estado de Santa Catarina (Ciasc), que permite ao cidad√£o marcar um hor√°rio para ser atendido.

A tecnologia foi criada em regime de máxima prioridade para enfrentamento da pandemia da Covid-19. O objetivo é permitir o controle da quantidade de pessoas que vai até o Detran em cada horário, evitando aglomeração. A capacidade de atendimento foi reduzida em 50%.

‚ÄúEstamos trabalhando integrados ao Detran para garantir que eles tenham as solu√ß√Ķes digitais necess√°rias e possam aumentar gradativamente a quantidade de atendimentos de uma forma que siga as diretrizes do governo, garantindo a seguran√ßa dos cidad√£os‚ÄĚ, disse o coordenador de solu√ß√Ķes de tr√Ęnsito do Ciasc, Bruno Alves dos Santos.

O Detran não atenderá pessoas sem agendamento prévio. Por isso, caso necessite de atendimento presencial agende o seu horário, acessando o Portal do Detran Digital ou o aplicativo Detran SC, disponível para baixar tanto na Google Play Store quanto na App Store. Você precisa se cadastrar no site, caso ainda não tenha feito isso, e depois fazer login com seu CPF (ou e-mail) e senha.

A op√ß√£o ‚Äúagendar atendimento‚ÄĚ est√° em destaque no topo da lista de op√ß√Ķes de servi√ßos online. Clicando ali,voc√™ deve informar qual a categoria em que necessita de atendimento (habilita√ß√£o, ve√≠culo, multa, identifica√ß√£o – foto e assinatura ou processo) e escolher o servi√ßo desejado. O sistema ent√£o trar√° as op√ß√Ķes de postos de atendimento, que podem ser filtradas pelo seu endere√ßo, mostrando os mais pr√≥ximos a sua resid√™ncia. Depois disso basta escolher a data e o hor√°rio de atendimento.

Detran Digital sem CNH

Outra funcionalidade desenvolvida pelo Ciasc é que para obtenção do CRLV-e não é mais necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Originalmente, o usuário precisava ter uma CNH  expedida pelo Detran para fazer o cadastro no Detran Digital e usufruir dos serviços.