Veja manejos recomendados para diminuir prejuízos nos cultivos durante o frio

O frio intenso est√° chegando a Santa Catarina e a situa√ß√£o pode trazer preju√≠zos para a agricultura. Confira as recomenda√ß√Ķes para as principais cadeias produtivas e fique atento ao que pode ser feito para minimizar perdas diante da queda de temperatura.

De modo geral, o maior risco para a agricultura catarinense se dá na presença de geada, que deve ocorre a partir de sábado e se intensificar no domingo. No caso de neve, os efeitos são menos nocivos, avaliam os técnicos da Epagri.

Previs√£o

Segundo a Epagri/Ciram, no fim da quarta-feira, 19, a temperatura declina acentuadamente com o avan√ßo de uma intensa massa de ar frio de origem polar no Sul do Brasil, e a semana termina gelada, com m√°xima pr√≥xima de 10¬įC no Litoral e Vale do Itaja√≠, e abaixo disso nas demais regi√Ķes, n√£o passando de 5¬įC na Serra.

Na noite de quinta-feira o frio intenso e alta umidade favorecem a condi√ß√£o de neve no Planalto Sul. Essa condi√ß√£o estende-se para as √°reas altas (acima de 700/800 m) do Oeste, Meio-Oeste, Planalto Norte e Florian√≥polis Serrana na sexta-feira, com chance de ac√ļmulo significativo especialmente no Planalto Sul.

No fim de semana, a umidade diminui gradativamente. No sábado, a presença de nuvens pode inibir a formação da geada, havendo uma pequena chance no Oeste e Meio-Oeste, onde o ar começa a ficar mais seco. A condição de geada é favorável principalmente no domingo, nas áreas altas do estado, quando as temperaturas mínimas ficam mais baixas, e possivelmente na segunda-feira, período em que o risco para os cultivos agrícolas aumentam.

Ameixa, pêssego e nectarina

Os pomares est√£o com plantas em flora√ß√£o ou j√° apresentando pequenos frutos. Na emin√™ncia de geada, a recomenda√ß√£o √© fazer o controle por irriga√ß√£o, no caso de a temperatura baixar de 0¬įC, sendo que as perdas ocorrem com temperaturas abaixo de -1,5¬įC. Quem j√° conta com o sistema, ter√° resultados positivos no enfrentamento da situa√ß√£o. Quem n√£o tem, deve pensar em instalar, como modo de se preparar para os pr√≥ximos epis√≥dios de geadas, buscando o Programa Irrigar da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural.

Uva

As plantas que ainda não brotaram não devem sofrer muito com frio, há uma preocupação com as plantas mais precoces, que estão iniciando a brotação, mas estas correspondem a uma parte dos parreirais catarinenses. De modo geral, quando possível, a recomendação é não realizar poda nesta semana, esperando a onda de frio passar para fazer este manejo.

Maracuj√°

Suspender o transplantio de mudas até não existir mais risco de geada. Antes da geada, é recomendável antecipar a adubação com potássio. Nos pomares implantados com mudas pequenas, elas podem ser enterradas no final da tarde que antecede à formação da geada, devendo ser desenterradas logo após o evento. Outra possibilidade é cobrir as plantas da melhor maneira possível (com papel pardo, sacos plásticos leitosos ou opacos, palhada e/ou outros materiais que possam resistir à umidade. Evitar uso de jornal, por exemplo).

Banana

Suspender o transplantio de mudas até que o frio passe. Antecipar a colheita dos cachos e ensacar aqueles que não puderem ser colhidos. Também devem ser ensacadas as inflorescências recém emitidas. Após a geada, é importante estar atento à eliminação das folhas secas.

Citros

Nos pomares jovens, com até dois anos, recomenda-se a proteção do tronco contra o frio, usando barreiras físicas como papelão, plástico, capim ou palha, ou ainda, pode-se avaliar a proteção da planta por inteiro.

Morango

O excesso de frio pode ser muito prejudicial a esse cultivo, comprometendo at√© 80% da produ√ß√£o, j√° que provoca o aborto floral. A recomenda√ß√£o para evitar preju√≠zos severos √© a cobertura das plantas com pl√°stico branco leitoso, de prefer√™ncia na forma de t√ļneis, mesmo daquelas j√° produzidas em ambientes protegidos altos. Tamb√©m √© muito importante n√£o irrigar nem fertirrigar na v√©spera da geada, para evitar o congelamento da √°gua presente no solo logo abaixo do mulching (pl√°stico de cobertura do solo) ou substrato (sacos de cultivo), o que pode danificar as ra√≠zes e matar as plantas. Os t√ļneis devem ser fechados antes da ocorr√™ncia da geada. Ap√≥s a passagem da geada, o produtor deve ficar atento √†s doen√ßas relacionadas √† podrid√£o dos frutos.

Mandioca e aipim

A recomendação é armazenar e proteger do frio as ramas que serão destinadas para o plantio na safra 2020/21. Assim, se evita o comprometimento do material propagativo.

Fumo

Suspender o transplantio de mudas até que o frio passe.

Arroz

Manter √°gua nos arrozais j√° plantados.

Cereais de inverno e gr√£os em geral

A recomendação é adiar a aplicação de fungicidas e inseticidas para depois da geada.

Hortaliças

Para as hortaliças em geral, inclusive folhosas, recomenda-se manter aspersores ligados no dia em que a geada ocorre, até o nascer do sol. Isso porque a água tem temperatura maior em relação ao ambiente, formando camada de vapor que protege as plantas do congelamento. As básicas que estiverem em floração devem ter as folhas amarradas no topo, de modo a proteger os brotos.

Mudas

Quem tem muda de qualquer esp√©cie, deve abriga-las bem nos viveiros. Manter a √°rea do viveiro mais √ļmida, evitando-se a invers√£o t√©rmica.

Gado de corte

A principal preocupação é com o crestamento das pastagens, que é a queima da parte vegetativa em decorrência de geadas muito fortes. Na região do Planalto Sul, onde se pratica a integração lavoura-pecuária em larga escala, os grãos já foram colhidos e as áreas estão sendo usadas no inverno para produção de pasto para alimentar o gado, principalmente rebanhos em fase de terminação. Esse mesmo dano pode ocorrer em áreas somente de pastagens cultivadas. Infelizmente, com a ocorrência de geadas e temperaturas negativas, os pastos podem ser severamente afetados, pois a temperatura da relva é menor que a ambiente. Assim, a recomendação é usar o máximo dessa massa para alimentar o gado ainda antes do frio intenso, principalmente nos casos onde se cultiva aveias, que são mais sensíveis a frios intensos.

Gado de leite

Na evidência de problemas causadas pelo frio na pastagem, especialmente da aveia, recomenda-se a utilização de outras fontes de alimento, como silagem e feno. Os animais parindo e as crias devem ser abrigados em locais secos e sem vento. Para proteger os rebanhos adultos do frio, a recomendação é leva-los para locais com árvores, tanto nativas como sistemas silvipastoris, que vão funcionar como quebra-vento.

Apicultura

Os apicultores devem ficar atentos a algumas pr√°ticas de manejo para evitar preju√≠zos nos api√°rios devido ao frio intenso, que pode provocar o resfriamento do ninho e at√© mortalidade de larvas. Importante evitar abrir as caixas, pois h√° perda de calor e muito gasto de energia e alimento para elevar a temperatura √†s condi√ß√Ķes adequadas novamente. N√£o fazer pulveriza√ß√£o de √°cido ox√°lico para controle de varroa, pois pode ocorrer o congelamento dentro do ninho. Fornecer alimento proteico, pois nesta √©poca j√° tem crias; o bife proteico deve ser colocado pr√≥ximo as crias. Observar e, se necess√°rio, fornecer alimento energ√©tico. Fazer a instala√ß√£o do ‚Äúalvado invertido‚ÄĚ no alvado; emergencialmente, pode ser utilizado a ripa na parte central do alvado. Utiliza√ß√£o de poncho ou entretampa horizontal; emergencialmente, pode ser utilizado entretampa de r√°fia. Utiliza√ß√£o de poncho ou entretampa vertical. Para detalhes destas pr√°ticas, acessar o site Apis on Line.

Piscicultura

Se as temperaturas da √°gua ficarem abaixo de 13¬įC, por per√≠odos acima de 72 horas, pode afetar peixes tropicais, causando estresses, enfermidades e at√© mortalidade. Assim, as recomenda√ß√Ķes s√£o: n√£o renovar √°gua dos viveiros quando a temperatura da √°gua de abastecimento, externa, for inferior √† temperatura ambiente de cultivo; n√£o manejar os animais (biometria, povoamento, transfer√™ncia), evitando poss√≠veis estresses; suspender alimenta√ß√£o e fertiliza√ß√£o durante per√≠odo de frio.

Maquin√°rio

Uma quest√£o que pode n√£o ser considerada por muitos agricultores s√£o os preju√≠zos que o frio extremo pode causar em m√°quinas e equipamentos, principalmente aqueles que levam √°gua, como as bombas de irriga√ß√£o, os pulverizadores e os turbo atomizadores. O congelamento da √°gua dentro das bombas pode causar sua danifica√ß√£o. A recomenda√ß√£o √© retirar todo o l√≠quido presente. Tratores, caminh√Ķes, colheitadeiras, entre outros maquin√°rios, tamb√©m devem ficar protegidos em galp√Ķes e com l√≠quido anticongelante nos radiadores.

Estruturas físicas

Tetos de resid√™ncias e galp√Ķes, al√©m de coberturas de pomares (telas antigranizo) podem ceder diante do ac√ļmulo de neve. No caso das telas, recomenda-se que sejam retiradas ou fechadas para evitar ac√ļmulo. Para galp√Ķes e resid√™ncias, o uso do sal agr√≠cola vai ajudar a derreter a neve acumulada, evitando maiores preju√≠zos.